Justin Baldoni demanda a Blake Lively y Ryan Reynolds por difamación y extorsión

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de "It Ends With Us" en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Justin Baldoni presentó una demanda de 400 millones de dólares contra Blake Lively , su esposo Ryan Reynolds , la publicista Leslie Sloane y la firma de relaciones públicas de Sloane, Vision PR, Inc. En la querella, interpuesta en el Distrito Sur de Nueva York, el actor alega difamación y extorsión.

La denuncia de Baldoni es una respuesta a la demanda presentada por la actriz el 20 de diciembre , en la cual lo acusó de acoso sexual y de realizar una campaña mediática para destruir su reputación durante la promoción del filme It Ends With Us .

La demanda presentada este jueves 16 de enero también está a nombre del productor Jamey Heath, la publicista Jennifer Abel y la publicista de crisis Melissa Nathan, quienes fueron demandados previamente por la actriz de Gossip Girl.

Según información de la revista People, el director de 40 años asevera que fue víctima de extorsión civil, difamación, invasión a la privacidad, incumplimiento de un pacto implícito de buena fe y trato justo, interferencia intencional en relaciones contractuales, interferencia intencional con una ventaja económica prospectiva e interferencia negligente con una ventaja económica prospectiva.

"Esta demanda es una acción legal basada en una abrumadora cantidad de evidencia no alterada que detalla el intento engañoso de Blake Lively y su equipo de destruir a Justin Baldoni, su equipo y sus respectivas compañías mediante la difusión de información groseramente editada, sin fundamento, nueva y manipulada a los medios de comunicación. Está claro, en función de nuestra total voluntad de proporcionar todos los mensajes de texto, correos electrónicos, secuencias de video y otras pruebas documentales completas que se compartieron entre las partes en tiempo real, que esta es una batalla que ella no ganará y que sin duda lamentará. Blake Lively fue engañada gravemente por su equipo o tergiversó la verdad de manera intencional y consciente", señaló el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, en un comunicado.

Freedman también señaló que la protagonista de It Ends With Us intentó destruir junto a su equipo la reputación de los demandantes a través de una presunta campaña de difamación y manipulación en medios de comunicación.

"Sabemos la verdad, y ahora el público también la conoce. Justin y su equipo no tienen nada que ocultar, los documentos no mienten", agregó.

Demanda de Blake Lively

El conflicto entre las partes inició durante el rodaje del filme It Ends With Us, dirigido por Baldoni.

Según reveló la actriz en un reportaje publicado por The New York Times, nunca hubo una buena relación entre ellos; pero se agravó cuando el hombre de 40 años alardeaba ante la también modelo de su adicción al sexo, incluso mostrándole imágenes y videos pornográficos.

Asimismo, Baldoni habría hablado del difunto padre de la actriz e hizo comentarios sobre su peso.

Fuentes dijeron a TMZ que el estudio realizó una reunión para mediar el conflicto y en la misma Blake habría solicitado que cesaran los comportamientos indebidos de su compañero y que no se añadieran escenas de sexo, más allá de las que ya estaban contempladas en el guion cuando ella firmó el contrato.

Lively también señala que durante el rodaje, Baldoni mantuvo un comportamiento perturbador que le causó angustia emocional.

Además, en la demanda la actriz proporciona presuntos mensajes del publicista del director que evidenciarían la campaña de manipulación social para destruir su reputación y enterrar su carrera profesional.

Tras hacerse pública el litigio que abrió Lively, Baldoni respondió con una demanda al New York Times por presuntamente difamarlo en el artículo "Podemos enterrar a cualquiera": dentro de una máquina de desprestigio de Hollywood, destacando que el tabloide había elaborado la investigación con: "comunicaciones 'seleccionadas' y alteradas, despojadas del contexto necesario y empalmadas deliberadamente para engañar".

El New York Times alegó que la investigación publicada informaba a la audiencia de forma meticulosa y responsable.

El 2 de enero, Freedman dijo a NBC News que espera que la verdad salga a la luz. "Queremos que los documentos salgan a la luz. Queremos que la gente tome su decisión basándose en los recibos".