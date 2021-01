Justin Bieber estrena video del tema "Anyone"

“No puedo pensar en una mejor manera de concluir el 2020 y dar comienzo al 2021 que celebrar con mis fans de todo el mundo y compartir esta nueva música con ellos”, indicó Justin Bieber en un comunicado, publicado por varios medios de comunicación.

"La música nos ha ayudado a superar muchas cosas este año, y para mí, personalmente, ha sido sanadora y me ha transformado. Anyone es una canción especial, llena de esperanza, un himno. Establece el tono para un año nuevo más luminoso, lleno de esperanza y oportunidades", añadió el intérprete.

El videoclip fue dirigido por Colin Tilley y hasta la fecha cuenta con más de 12 millones 300 mil reproducciones en la plataforma de YouTube.

"Si no has visto el video de Anyone, dale un vistazo. Gracias, @zoeydeutch por hacer que este video cobre vida", publicó Bieber en su cuenta de Instagram.