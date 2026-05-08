viernes 8  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

Hailey Bieber habla sobre cómo lidió con la venta de Rhode Beauty

La esposa de Justin Bieber señaló que el camino no estuvo exento de dificultades, pues estuvo acompañado de su adaptación en la maternidad

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. &nbsp;

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

 

AFP/Angela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El 2025 fue un año cargado de éxito para Hailey Bieber. Sin embargo, la modelo reconoce que lidiar con la venta de su marca de belleza Rhode Beuty mientras se adaptaba a la maternidad fue un proceso intenso, pero al mismo tiempo lleno de satisfacción.

En una entrevista que concedió a Time, la esposa de Justin Bieber señaló que el camino no estuvo exento de dificultades, pues la maternidad ha sido el cambio más drástico en su vida.

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“Vender mi empresa el primer año de tener un hijo implica muchos cambios a la vez. Convertirme en madre es, hasta ahora, el mayor cambio que he experimentado en mi vida. Creo que muchas mujeres coincidirían en que la mayor transformación personal que se vive es convertirse en madre”, manifestó.

Satisfacción

Destacó que atravesar la venta al mismo tiempo que aprendía más sobre su rol como madre fue complejo.

"Y estar pasando por todo eso al mismo tiempo que por este proceso empresarial tan complejo es... fue realmente interesante que ambas cosas sucedieran en paralelo".

"Me sentí muy presionada en muchos sentidos", agregó.

Sin embargo, hoy en día sostiene que fue un año lleno de aprendizajes que no temería volver a vivir.

"Y ahora, al recordarlo, con 29 años y a punto de cumplir 30, pienso que no cambiaría nada", explicó. "A pesar de los altibajos, y de lo difícil que fue para mí hacer todas esas cosas importantes a la vez, siento que me fortaleció en muchos sentidos".

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