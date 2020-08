Justin Quiles: "No sé cómo las mujeres se ponen los jeans"

El reguetonero de origen boricua no es la excepción y también se cuestiona el arte de las féminas para lograr abrocharse esa pieza de ropa que, según resalta en el videoclip del tema, acentúa la silueta femenina.

“El tema Jeans nace pensando en cómo las mujeres se ponen los jeans. Muchos hombres se hacen esa pregunta. Y de ahí salió la idea de este tema con el verso que dice: ¿cómo te pusiste esos jeans?”, contó Justin Quiles a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Asimismo, reveló que el jean es también una de sus piezas favoritas y que llevaba un par puesto mientras concedía esta entrevista.

“Yo creo que la gente no deja de usar jeans. Es algo que uno siempre se pone, aunque sea solo una vez en la semana, aunque no estamos saliendo mucho, pero quizás, por ejemplo, un viernes para salir a ver a la familia con todas las precauciones. Yo me pongo mis jeans”, dijo. “Creo que es una de las piezas favoritas mías, inclusivo, ahora mismo tengo un par de jeans puestos. Y creo que a las mujeres también les gusta usar los jeans y lucir su cuerpo”, agregó.

Justin Quiles confesó que por estos días extraña todo aquello que le daba la música como viajar y vivir nuevas experiencias, algo que facilitaba que fluyera la inspiración. Por eso tal vez esté un poco desanimado en cuanto a la nueva modalidad de hacer música.

“Creo que hacer música en estos tiempos sí es algo distinto, ya que uno no tiene la misma motivación que cuando uno tiene conciertos o cuando viaja a diferentes países y tiene la oportunidad de aprender cosas nuevas. Estando en el mismo lugar, tal vez la musa ya no es tan eficiente. Pero siempre se busca la manera de que la musa fluya y de poder hacer temas durante todo esto que estamos viviendo”, señaló.

Pero aun sin poder viajar o hacer conciertos, la música le ha servido de mucho, porque le permite volver al pasado.

“En medio de todo este tiempo, la música ha sido clave para mí; ha sido sumamente importante durante esta cuarentena. Siempre me mantengo escuchando música y ritmos, y creando nueva música, es algo que nos hace vivir. Yo creo que la música nos trae muchos recuerdos de muchos momentos. Y eso es algo que nos hace vivir día a día”, expuso.

Y al parecer vivir el día a día es lo que se propone Justin Quiles.

“En estos últimos meses durante esta pandemia, yo he aprendido que nada es para siempre. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y cambiarte la vida en cuestión de días”, reflexionó.

Sobre cómo fue la experiencia de grabar la canción Pam con Daddy Yankee y El Alfa, y el remix de Dj No Pare con Natti Nattasha y Farruko, comentó:

“Han sido grandes experiencias en mi carrera. Mi equipo de trabajo y mi disquera, Warner Music Latina, también han hecho gran parte de esto; me siento contento con lo que estamos logrando con el tema de Pam y el éxito que tuvo, al igual que DJ no pare remix. Y ahora, con mi nuevo sencillo Jeans, creo que estamos dando mucho de qué hablar y mis fans se sienten satisfechos”.

En cuanto al auge de las voces femeninas en el género urbano, Justin Quiles considera que aportan algo fresco a la fórmula, cada una con estilo propio.

“Son un gran aporte al género. Creo que siempre se necesitan mujeres que tengan ese poder y que tengan cosas que decir. Karol G, Natti Natasha, Becky G, Anitta, entre otras mujeres y las nuevas que están saliendo ahora también, están haciendo un gran trabajo. Creo que las voces de las mujeres en el reguetón traen algo nuevo a la mesa. Cada una tiene su estilo particular; cada una trae mucho a nuestro género con sus voces, sensualidad y las ideas”, expresó.

Justin Quiles adelantó estrenará su próximo disco antes de que finalice el año 2020. “Este año venimos con un nuevo álbum con varias colaboraciones que ya tenemos, entre ellas, con Sech, Manuel Turizo, además de Pam con Daddy Yankee y El Alfa. Así que esperen mucha música nueva y muchas sorpresas próximamente”.