Justin y Hailey Bieber anuncian que serán padres

La modelo y empresaria estadounidense estaría sobre los seis meses de embarazo, de acuerdo con informaciones del portal de entretenimiento TMZ.

En las imágenes, Hailey lleva un ceñido vestido blanco de encaje, acompañado con un velo y lentes de sol. La hija del actor Stephen Baldwin posa para su esposo, Justin, quien hace de fotógrafo en la mayoría de las imágenes.

El romance

La pareja, que se casó en 2018, publicó además un video en el que se les ve aparentemente renovando sus votos matrimoniales.

Las fotos, retratadas en un paraje no identificado pero que luce tropical, sacudieron la internet y generaron millones de me gusta, además de comentarios de felicitaciones de famosos y fanáticos.

El cantante canadiense Justin Bieber, de 30 años, saltó a la fama durante su adolescencia y se hizo un nombre en la escena del pop con éxitos como One Time, Baby y What Do You Mean?.

Hailey acumuló experiencia como modelo para gigantes como Ralph Lauren, Guess y Tommy Hilfiger, antes de lanzar su propia marca de maquillaje y cosméticos Rhode.

