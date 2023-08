Kany García se prepara para debutar en el Auditorio Nacional

"Estoy feliz porque hay cosas que se dan rápido en la vida y me las he disfrutado mucho y hay cosas que toman muchos años y el Auditorio a mí me ha tomado 16 años", dijo la cantautora puertorriqueña de visita por la capital mexicana. "Hay lugares que son icónicos y creo que este es uno que lo tenía muy al pendiente, puede haber otros lugares en México que sean más grandes; yo tenía muchas ganas de que fuera aquí".