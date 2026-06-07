Kanye West atrae grandes multitudes pese a polémica por antisemitismo

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

ARNHEM, Países Bajos.- Decenas de miles de personas acudieron a ver al rapero estadounidense Kanye West en Países Bajos, pese a la polémica sobre sus diatribas antisemitas que han provocado cancelaciones de sus presentaciones en varios países europeos.

West generó rechazo con sus comentarios que glorifican al líder nazi Adolfo Hitler, su canción llamada "Heil Hitler" y la venta de camisetas con una esvástica en su página web.

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Frente al estadio Gelredome, en la ciudad oriental neerlandesa de Arnhem, donde 40.000 personas acudieron al concierto, los aficionados dijeron a la AFP que separan la música de la polémica reputación del artista de 48 años conocido como Ye.

"No apoyo todas esas cosas que él dice, es muy controversial", comentó Loes Snyers, un estudiante belga de 20 años.

"Realmente no me importa el rechzo a las cosas realmente malas que hacen los artistas, me centro en la música", agregó.

El rapero ha negado ser antisemita y se ha distanciado de sus comentarios, los cuales atribuye a un supuesto trastorno bipolar.

Cerca del sitio del concierto, la organización judía CIDI realizó una pequeña protesta contra el artista, exhibiendo pancartas con sus frases antisemitas.

"Sé que sus aficionados vienen por la música, pero no podemos ignorar el odio antijudío que ha propagado en el pasado", declaró la directora de CIDI, Naomi Mestrum.

La organización intentó obtener la cancelación del concierto pero un tribunal de Ámsterdam determinó que no presentaba una amanaza al orden público.

No obstante, conciertos de Ye han sido cancelados en Reino Unido, Francia, Polonia e Italia.

Ye tiene previsto presentarse el 11 de julio en Tirana, capital de Albania, y el 25 de ese mes en Praga.

FUENTE: AFP