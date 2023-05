Karina confirma que su hijo completó su reasignación de sexo

MIAMI.- La cantante venezolana Karina confirmó que su hijo Xander completó su proceso de reasignación de género . En 2016, la artista informó que su hija Hannah, de entonces once años, le había confesado que no se sentía cómoda con su identidad sexual y que era un niño atrapado en el cuerpo de una mujer.

"Que sea una persona productiva y que esté feliz él, con él, que es lo más importante. La felicidad es tan difícil de conseguir para cualquiera", inició la cantante. "Usamos muy a la ligera aquello de 'esto es normal. Esta persona es normal'. La normalidad cada quien la define como le place y lo que le acomode. Hay muchas otras cosas que confundimos como lo natural. Dios me lo hizo, me lo regaló como vino. Y yo he acompañado su camino y lo seguiré acompañando hasta el fin de mis días. Y cada vez que tiene un logro, me lo agarro como mío; soy tan feliz, al verlo feliz".

Karina rechazó los comentarios de quienes están en contra del proceso y aseveró que los jóvenes que no se sienten identificados con su orientación sexual biológica no están atravesando una etapa pasajera o respondiendo a una moda.

"Esto no es un movimiento, no es una moda, es la vida de un ser. Esto lleva un proceso, es una cosa innata", señaló.

Asimismo, agregó que el proceso ha sido un aprendizaje para todos, y que desde que pudo ayudar a su hijo se ha enfocado a informar a las personas lo que representa la reasignación de género.

"Hoy por hoy, me ha tocado informar, a través de su proceso de transición, un chico transgénero, me ha tocado informar y educar un poco porque todavía hay mucha ignorancia. Hay mucha confusión, mucha desinformación. Mucha información que no es real, que no es fidedigna".

Por último, manifestó que el viaje nunca es fácil. "No es un camino fácil, pero ¿el de quién es fácil?", concluyó.

