Karol G comparte dueto con Marco Antonio Solis en escenario de los Latin Grammys

El cantautor mexicano Marco Antonio Solís y la cantautora colombiana Karol G actúan en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Karol G y Marco Antonio Solís compartieron el escenario durante la 26ª edición anual de los Latin Grammys para interpretar la balada Coleccionando Heridas. La leyenda mexicana fue uno de los artistas invitados en el último álbum de la superestrella colombiana, Tropicoqueta.

La presentación se consolidó como uno de los momentos más destacados de la gala, recibiendo una ovación del público que reflejó la popularidad del que se posiciona entre los grandes temas del reciente proyecto discográfico de la cantante.

“Karol ha sido muy amable; tenía el deseo de hacer una canción juntos, de corazón. Para mí fue una grata sorpresa. A la gente le ha gustado y qué mejor que presentarla aquí, en los Latin Grammy”, comentó el mexicano en la alfombra roja.

Embed KAROL G Y MARCO ANTONIO SOLÍS CANTANDO “COLECCIONANDO HERIDAS” POR PRIMERA VEZ EN VIVO EN LOS #LatinGRAMMY pic.twitter.com/UnqkFmanjB — midnight sun (@unveranorosa_) November 14, 2025

Ganadora

Aparte del aclamado dueto, Karol G consolidó su éxito en la velada al llevarse uno de los galardones más importantes de la noche: Canción del Año por Si antes te hubiera conocido.

"Volví a la raíz, al propósito de que hago esto porque lo amo, me gusta y nací para esto (...) No lo digo por mí, lo digo porque hay muchas personas en casa pensando que no son buenas, que no son suficientemente profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del mundo, olvídense del ruido, y cuando uno se olvida de la calificación del otro, lo único que queda es el amor y la pasión. Por encima del talento: amor y obsesión por lo que uno hace", expresó en su discurso de aceptación.

También se alzó con el gramfono en la categoría de Mejor Canción Tropical por el mismo tema.

Estos premios se suman al contundente éxito de Tropicoqueta, un proyecto que ha sido elogiado por la crítica por su fusión de ritmos latinos tradicionales con influencias urbanas y dembow.

La noche estuvo dominada por el éxito de Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, quienes se llevaron cinco galardones cada uno en la noche más importante de la música latina.