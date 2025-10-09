jueves 9  de  octubre 2025
MÚSICA

Karol G lleva el sabor latino a la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show

En una declaración que ofreció a la revista Billboard, Karol G manifestó su emoción por ser parte de la popular pasarela, que se celebra desde 1995

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.

AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Victoria’s Secret confirmó la participación de Karol G en su icónico Fashion Show. La artista se convierte en la primera intérprete latinoamericana en amenizar el espectáculo de la casa de lencería, y compartirá el cartel musical con Madison Beer, Missy Elliott y TWICE.

"Dijimos a lo grande este año, y lo decimos en serio. KAROL G, bienvenida al escenario del show de moda de Victoria's Secret", reza el escrito con el que marca anunció en redes sociales la presentación de la colombiana.

Lee además
Los libros del escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, se exhiben en la Academia Sueca en Estocolmo, Suecia, el 9 de octubre de 2025. 
LETRAS

Escritor Laszlo Krasznahorkai se alza con el Premio Nobel de Literatura
El exfutbolista del Manchester United y de la selección inglesa de fútbol David Beckham y la diseñadora de moda inglesa Victoria Beckham posan junto a sus hijos Harper Beckham, Romeo Beckham y Cruz Beckham a su llegada para asistir al estreno mundial de la serie documental de tres partes Victoria Beckham en The Curzon Mayfair en Londres el 8 de octubre de 2025. 
POLÉMICA

Brooklyn Beckham, el gran ausente en la premier del documental de Victoria

Por su parte, la intérprete de Provenza reaccionó en redes sociales con: "La Bichota en el runway de Victoria's Secret".

No obstante, en una declaración que ofreció a la revista Billboard, Karol G manifestó su emoción por ser parte de la popular pasarela, que se celebra desde 1995, y compartir con las supermodelos conocidas en el mundo como los famosos Ángeles de la marca.

"Presentarme en el desfile de Victoria’s Secret ha sido un sueño para mí desde que tengo memoria. Estoy emocionada por compartir el escenario con mujeres tan fuertes y empoderadas, y por celebrar la feminidad mientras nos apoyamos mutuamente a través de dos de mis cosas favoritas: la música y la moda", dijo La Bichota.

La presentación de la medellinense en el desfile se suma a otro hito en un año lleno de éxitos. El álbum Tropicoqueta, lanzado en junio, se posicionó en el No. 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard y al No. 3 del Billboard 200. Además, recientemente, la colombiana anunció Karol G Radio en SiriusXM y de lanzó su marca de tequila Cristalino.

Karol G también ha hecho historia al convertirse en la primera artista latina femenina en encabezar Coachella en 2026.

Victoria's Secret Fashion Show

El icónico desfile fue cancelado en 2019 por las críticas sobre la falta de diversidad e inclusión en su imagen, señalando que se trataba de un modelo sexista y enfocado en un estándar de belleza poco realista; lo que derivó en la caída de los índices de audiencia.

Además, como parte del movimiento #MeToo, también se expusieron problemas de sexismo, misoginia y una cultura de acoso en la empresa, lo que afectó su reputación.

En 2024, el espectáculo regresó con un enfoque de inclusión y diversidad, reuniendo a modelos emergentes así como a top models de la industria: Tyra Banks, Kate Moss, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Carla Bruni, Bella Hadid, Behati Prinsloo, Barbara Palvin, entre otras.

Madison Beer, Missy Elliott y TWICE también han manifestado en redes sociales su agradecimiento y emoción por ser parte de esta importante producción de la cultura pop.

El desfile de moda de Victoria’s Secret se realizará el 15 de octubre a las 7:00 p.m. en Nueva York, y se transmitirá en vivo a través de las cuentas de Instagram, YouTube y TikTok de la marca. Los fanáticos también podrán sintonizar la Pink Carpet a las 6:30 p.m. (hora del este) en Prime Video y Amazon Live, plataformas en las que el evento completo también estará disponible.

Temas
Te puede interesar

Myrka Dellanos comparte mensaje tras salida de Telemundo

Documental expone la visión ecológica del rey Carlos III

Eventos para disfrutar Halloween en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

Blaise Ingoglia, DOGE  Florida. 
EVALUANDO UNA AMENAZA

Matrimonio de Florida pide explicaciones, tras sufrir "intimidación" por criticar a Blaise Ingoglia

Jonathan Rinder, detenido en Florida acusado de incendio en Los Ángeles. 
Investigación

Arrestan en Florida al supuesto autor de los incendios forestales de principios de año en Los Ángeles

Anna Sofía Benítez, en Facebook.
CUBA

Joven cubana desafía a dictadura en la isla

Finneas OConnell y la cantautora Billie Eilish usan un pin que dice Artists4Ceasefire, pidiendo una reducción de las tensiones y un alto el fuego en Gaza e Israel mientras asisten a la 96ª edición anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 10 de marzo de 2024.
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Te puede interesar

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Periodistas reunidos en la Casa Blanca con el presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete.
ENCUENTRO

Trump acusa a medios de prensa de ultraizquierda de apoyar a grupo terrorista Antifa

Imagen referencial de una patrulla de la Policía de Miami.
SUCESOS

Caos en Allapattah: operativo policial tras tiroteo que deja dos agentes heridos

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DECLARACIÓN

Parlamentarios europeos piden clasificar a Cuba como Estado promotor del terrorismo

El presidente Donald Trump y el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
POLÍTICA ESTATAL

Trump lanza apoyo a Uthmeier para fiscal de Florida y despeja el camino republicano hacia 2026