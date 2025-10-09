Karol G lleva el sabor latino a la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show

MIAMI.- Victoria’s Secret confirmó la participación de Karol G en su icónico Fashion Show. La artista se convierte en la primera intérprete latinoamericana en amenizar el espectáculo de la casa de lencería, y compartirá el cartel musical con Madison Beer, Missy Elliott y TWICE.

"Dijimos a lo grande este año, y lo decimos en serio. KAROL G, bienvenida al escenario del show de moda de Victoria's Secret", reza el escrito con el que marca anunció en redes sociales la presentación de la colombiana.

Por su parte, la intérprete de Provenza reaccionó en redes sociales con: "La Bichota en el runway de Victoria's Secret".

No obstante, en una declaración que ofreció a la revista Billboard, Karol G manifestó su emoción por ser parte de la popular pasarela, que se celebra desde 1995, y compartir con las supermodelos conocidas en el mundo como los famosos Ángeles de la marca.

"Presentarme en el desfile de Victoria’s Secret ha sido un sueño para mí desde que tengo memoria. Estoy emocionada por compartir el escenario con mujeres tan fuertes y empoderadas, y por celebrar la feminidad mientras nos apoyamos mutuamente a través de dos de mis cosas favoritas: la música y la moda", dijo La Bichota.

La presentación de la medellinense en el desfile se suma a otro hito en un año lleno de éxitos. El álbum Tropicoqueta, lanzado en junio, se posicionó en el No. 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard y al No. 3 del Billboard 200. Además, recientemente, la colombiana anunció Karol G Radio en SiriusXM y de lanzó su marca de tequila Cristalino.

Karol G también ha hecho historia al convertirse en la primera artista latina femenina en encabezar Coachella en 2026.

Victoria's Secret Fashion Show

El icónico desfile fue cancelado en 2019 por las críticas sobre la falta de diversidad e inclusión en su imagen, señalando que se trataba de un modelo sexista y enfocado en un estándar de belleza poco realista; lo que derivó en la caída de los índices de audiencia.

Además, como parte del movimiento #MeToo, también se expusieron problemas de sexismo, misoginia y una cultura de acoso en la empresa, lo que afectó su reputación.

En 2024, el espectáculo regresó con un enfoque de inclusión y diversidad, reuniendo a modelos emergentes así como a top models de la industria: Tyra Banks, Kate Moss, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Carla Bruni, Bella Hadid, Behati Prinsloo, Barbara Palvin, entre otras.

Madison Beer, Missy Elliott y TWICE también han manifestado en redes sociales su agradecimiento y emoción por ser parte de esta importante producción de la cultura pop.

El desfile de moda de Victoria’s Secret se realizará el 15 de octubre a las 7:00 p.m. en Nueva York, y se transmitirá en vivo a través de las cuentas de Instagram, YouTube y TikTok de la marca. Los fanáticos también podrán sintonizar la Pink Carpet a las 6:30 p.m. (hora del este) en Prime Video y Amazon Live, plataformas en las que el evento completo también estará disponible.