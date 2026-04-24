viernes 24  de  abril 2026
MÚSICA

Karol G estrena el sencillo "Después de ti" junto a Greg González

La artista colombiana y Greg González presentaron la canción por primera vez en Coachella en la primera de sus dos actuaciones

Karol G protagoniza nuevo episodio de Billions Club: The Series

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Cortesía / RockOrange

MIAMI.- Karol G ha lanzado Después de ti, un tema junto al vocalista de la banda Cigarettes After Sex, Greg González, que presentaron durante su actuación en el festival Coachella.

El tema Después de ti, que ya está disponible en todas las plataformas, es una balada que reflexiona sobre la pérdida y el duelo.

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Gira

El lanzamiento coincide con el anuncio de Viajando por el Mundo TropiTour, la gira mundial de la artista con la que visitará a su Colombia natal, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Ecuador, Portugal y Puerto Rico.

Viajando por el Mundo TropiTour comenzará el próximo 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro de Milán (Italia).

Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: "Nos vamos de tour".

FUENTE: EFE

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