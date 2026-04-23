jueves 23  de  abril 2026
CINE

Pablo Larraín apuesta por un cine que muestre realidad de América Latina

Larraín asistió al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) como parte de la delegación de Chile como país invitado de honor

El director chileno Pablo Larraín posa en la alfombra roja de la película El Conde presentada en competición en el 80º Festival de Cine de Venecia el 31 de agosto de 2023 en el Lido de Venecia. &nbsp;

El director chileno Pablo Larraín posa en la alfombra roja de la película "El Conde" presentada en competición en el 80º Festival de Cine de Venecia el 31 de agosto de 2023 en el Lido de Venecia.

 

AFP/Tiziana FABI

GUADALAJARA.- El director chileno, Pablo Larraín, afirmó este miércoles en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México) que el cine no puede estar aislado de la realidad social y de la violencia que vive el mundo.

“Desatender lo que pasa hoy día en el mundo es una autoingenuidad muy grande y pienso que hay realizadoras y realizadores que quieren ignorar eso y hacer cosas que creen que no tienen una consecuencia social y siempre que retratas algo, estás dando cuenta de un espacio social que tiene una ética, una estética”, aseguró en entrevista.

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Larraín asistió al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) como parte de la delegación de Chile como país invitado de honor, para recibir el Premio Homenaje Iberoamericano por su trayectoria como director y productor.

El chileno, conocido por la trilogía de biografías de mujeres Jackie, Spencer y María, aseguró que después de trabajar en Hollywood tiene claro que su mirada y su interés están en lo que sucede en América Latina.

“Somos parte de la comunidad latinoamericana, sea en este país, en Chile, en Argentina, en Colombia, en España, incluso, y somos personas curiosas que nos afecta lo que está pasando. Y de alguna forma inevitablemente eso se transmite y tiene consecuencias en lo que hacemos”, aseguró.

Unir lo latino

Como director y como parte de su productora Fábula, junto a su hermano Juan de Dios, Larraín apuesta a contar historias que muestren la complejidad social de esta región y que despierten el interés en sus audiencias.

En esta necesidad por buscar a las audiencias latinoamericanas, los hermanos Larraín coprodujeron junto con Amazon Studios y FilmNation Entertainment, la serie basada en la novela de Isabel Allende La casa de los espíritus con elenco mexicano, argentino y colombiano dirigidos por el director chileno Andrés Wood.

Con este proyecto, Fábula pretende abrir puertas para nuevas formas de colaboración entre países y apostar por productos audiovisuales que tengan un lenguaje común y sean aceptados en diversos países, dijo Juan de Dios Larraín.

“Si eso funciona, que ojalá así sea, se van a abrir puertas de colaboración importantes y desconocidas hasta el momento”, adelantó.

Reveló que trabajan en tres proyectos de cine en México, uno de ellos una película biográfica de la cantante Chavela Vargas; así como una coproducción con Netflix que ya está en rodaje y otra más con Apple en fase de desarrollo.

Drama social

Pablo Larraín, primer realizador chileno en ser nominado a un Óscar por el filme No, mostró su preferencia por guiones que utilicen lo fantástico y hasta el humor negro como una manera de contar ciertas situaciones que podrían parecer difíciles.

“Usaría la palabra drama social que a partir de ciertas circunstancias aparecen elementos que pasan desde el dolor hacia el absurdo, y del absurdo a algo un poco más oscuro. Esa mezcla a veces resulta divertida, entonces, hay algo también de humor negro”, aseguró.

Es el caso de su película El conde, una sátira en blanco y negro que retrata al dictador chileno Augusto Pinochet como un vampiro de 200 años que sigue siendo parte del sistema que lo llevó al poder en 1973.

“Me parece interesante que los géneros no sean tan estáticos y que puedan difuminarse a ratos y ser un poquitito más ambiguos de lo que son”, aseguró.

Del 17 al 25 de abril, el festival exhibirá unas 200 películas en 30 sedes cinematográficas, de las cuales 70 forman parte de la selección oficial, entre ellas cortometrajes y largometrajes mexicanos e iberoamericanos de ficción, documentales y animación, compitiendo por una bolsa de 2,75 millones de pesos (158.641 dólares) en premios.

FUENTE: EFE

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