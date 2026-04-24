Russell Brand confiesa que a los 30 años mantuvo relaciones sexuales con una menor

MIAMI.- El actor y comediante Russell Brand confesó que mantuvo relaciones sexuales con una menor de edad cuando él tenía 30 años. La revelación la hizo durante una entrevista, alegando que la joven tenía 16 años y que en Europa esa es la edad de consentimiento.

Las declaraciones del actor se suscitan en medio de múltiples denuncias y cargos por violación y agresión sexual que enfrenta en el Reino Unido.

"En Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es 16 años. Y sí, dormí con una chica de 16 años cuando tenía 30. Pero en ese entonces era una persona muy diferente; era mucho más joven y era inmaduro", dijo en The Megyn Kelly Show.

En el programa, el actor reflexionó sobre el desequilibrio de poder que existe en una relación cuando se es figura pública.

"Creo que el sexo consensuado, cuando existe una diferencia de poder tan marcada como la de un hombre famoso, implica explotación", señaló.

Aunque dijo que por años mantuvo una conducta sexual egoísta, negó una vez más las acusaciones en su contra. "lo que estoy diciendo, en efecto, es que tuve sexo consensuado con muchas mujeres y se puede argumentar que eso no es apropiado".

"Pero la edad de consentimiento es algo importante. La capacidad de consentir es fundamental: las personas ebrias no pueden consentir, las personas con enfermedades mentales no pueden consentir, los niños no pueden consentir. El consentimiento es lo que importa".

Acusaciones

Brand fue acusado en 2023 de violación y agresión sexual, en una investigación conjunta realizada por The Sunday Times, The Times y el programa Dispatches de Channel 4.

En la investigación, una de las cinco mujeres que denunció al actor afirmó que inició un vínculo con él en 2006, cuando aún era menor de edad, y aseveró que años después la agredió sexualmente.

Tras esto, las autoridades británicas iniciaron una investigación formal y se levantaron cargos formales contra Brand presentados por el Servicio de Fiscalía de la Corona en abril de 2025.

"El proceso incluye un cargo de violación, asalto indecente y violación oral, además de dos cargos de agresión sexual vinculados a los testimonios de cuatro mujeres anónimas. Los supuestos incidentes habrían ocurrido entre 1999 y 2005. El actor se declaró inocente de todas las imputaciones en mayo de 2025", según expone la revista People.