viernes 24  de  abril 2026
RECONOCIMIENTO

Rosalía recibe Mujer del Año de Billboard Mujeres Latinas en la Música

Debido al LUX Tour, Rosalía no pudo asistir a la ceremonia para aceptar el premio. Sin embargo, envió un video de agradecimiento

Rosalia tras ganar el Brit 2026 a la artista internacional.

Rosalia tras ganar el Brit 2026 a la artista internacional.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Rosalía recibió el premio premio Mujer del Año de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 en una ceremonia celebrada el 23 de abril. La intérprete española fue reconocida por la trascendencia de su música, siendo considerada una de las voces femeninas más influyentes de su generación.

“Rosalía ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo. Su más reciente álbum reafirma su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y consolidando su reputación como una líder creativa y visionaria”, reza el comunicado de prensa emitido por Billboard.

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Debido al LUX Tour, Rosalía no pudo asistir a la ceremonia para aceptar el premio. Sin embargo, envió un video de agradecimiento, en el que manifestó que el reconocimiento es un honor.

"Muchísimas gracias por este reconocimiento. Es tremendo honor recibirlo. Yo no sería quien soy de no ser por todas las mujeres que he leído, que he escuchado, que he conocido. Así que me gustaría seguir manteniéndome porosa al mundo y seguir aprendiendo de aquellas personas a las que quiero", inició.

Agradecimiento

En sus palabras, la Motomami también envió un mensaje de agradecimiento a personas que han sido pieza clave durante su formación artística, en medio de su ascenso a la fama y durante este capítulo musical que transita.

"Quiero darle las gracias a mi madre Pilar por darme la vida. A Pili por vivirla conmigo. A Loli por existir. A Alexa, Carlota, que siempre me hacen reír y siempre están ahí. Gracias a Jodi, Sam, Jen, Vivienne por siempre respaldarme. Gracias a Rebeca por apostar por mí. Y gracias a todo mi equipo formado por mujeres. Gracias a Caroline, Angélica, por formar parte de LUX. A Patti [Smith] y a Björk por inspirarme siempre. Y a tantas otras que es que este speech no tendría final".

Por último, reflexionó sobre su impacto y cómo aspira que las mujeres que oyen sus canciones se sientan empoderadas.

"Alexander McQueen una vez dijo: 'Quiero que (las personas) teman a las mujeres que visto'. Y quizá este sería uno de mis grandes deseos. Me encantaría que la gente tuviera miedo de las mujeres que escuchan mis canciones. Y espero que ellas puedan sentirse siempre libres e imparables, porque lo son".

"Y muchas gracias, Billboard, por seguir celebrando a las mujeres. Espero que nos veamos bien pronto y muchos besos para todos los que estáis en la gala. Espero que sigáis disfrutando muchísimo. Un besito", concluyó.

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