Kate del Castillo a fans: "Me siento triste y desconsolada"

Kate del Castillo también hizo mención al racismo que se vive en Estados Unidos: “Ya no voy a llorar, simplemente no puedo creer que todos hayamos visto cómo se asesinaba a una persona. Un policía que se supone que nos tiene que ayudar, proteger y mantenernos a salvo. En público y lo vimos en todo el mundo, no me cabe en la cabeza”.

Hacía apenas un día antes, circuló un video en el que suplantaron a Kate del Castillo, y en él se queja del alargamiento de la cuarentena hasta el mes de agosto.