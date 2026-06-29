lunes 29  de  junio 2026
REALEZA

Kate Middleton asciende tres cumbres en pro de asociación de lucha contra el cáncer

Kate explicó en Instagram que completó el National Three Peaks Challenge en apoyo a la Royal Marsden Cancer Charity

Kate Middleton, el príncipe Louis, y la princesa Charlotte, salen de la capilla de St Georges en Windsor, al oeste de Londres, tras asistir al servicio de Pascua, el 5 de abril de 2026.

Kate Middleton, el príncipe Louis, y la princesa Charlotte, salen de la capilla de St George's en Windsor, al oeste de Londres, tras asistir al servicio de Pascua, el 5 de abril de 2026.

AFP/Vía Alberto Pezzali / POOL

LONDRES.- La princesa de Gales, esposa del príncipe William, heredero al trono británico, anunció haber ascendido en 24 horas a las cumbres más altas de Inglaterra, Gales y Escocia, para defender la atención de la salud física y emocional de los pacientes con cáncer.

Kate, que desde enero de 2025 se encuentra en remisión de un cáncer cuya existencia hizo pública en marzo de 2024, y del que no se ha desvelado su naturaleza, explicó en Instagram que completó el National Three Peaks Challenge en apoyo a la Royal Marsden Cancer Charity, que ayuda a personas con cáncer vinculada al hospital donde ella misma recibió tratamiento.

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"He completado el National Three Peaks Challenge no solo como un esfuerzo físico, sino también como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y devolver algo a quienes me han ayudado", escribió la princesa.

El mensaje iba acompañado de una fotografía en la que aparece posando en un paisaje nublado rocoso, vestida con ropa de senderismo, una gorra, la capucha puesta y unos bastones de marcha sujetos a la mochila.

Middleton añadió que espera que esta iniciativa contribuya a "transformar el acceso a los cuidados holísticos (un enfoque integral de la atención al paciente) y la comprensión de su importancia, para favorecer su recuperación y la curación".

Las tres montañas más altas de Reino Unido son Ben Nevis (de 1.345 metros, en Escocia), Scafell Pike, (de 978 metros, en Inglaterra) y Snowdon (de 1.085 metros, en Gales).

Proceso de la princesa

Desde que anunció la remisión de su cáncer, la princesa de Gales ha retomado gradualmente su agenda pública.

En mayo, realizó una visita oficial de dos días a Italia, centrada en la primera infancia.

Fue el primer viaje oficial de Catalina al extranjero desde diciembre de 2022, cuando se desplazó a Boston (Estados Unidos) junto al príncipe William, para la ceremonia de entrega de los premios Earthshot, dedicados a la protección del medioambiente.

A comienzos de este año, Kate también habló del poder "curativo" de la naturaleza, en un vídeo difundido con motivo de su 44 cumpleaños.

FUENTE: AFP

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