lunes 29  de  junio 2026
CINE

Película "Toy Story 5" continúa liderando la taquilla mundial

Con sus 585 millones de dólares, la quinta entrega de la saga de Pixar se sitúa ya en sexto lugar de las películas más taquilleras de este 2026

Toy Story 5 confronta a nuestros juguetes favoritos con la tecnología.&nbsp;&nbsp;

"Toy Story 5" confronta a nuestros juguetes favoritos con la tecnología.  

Cortesía/ Pixar

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Toy Story 5 sigue liderando la taquilla mundial de cine, con una cifra acumulada de 585 millones de dólares en sus dos semanas en salas, mientras que Supergirl tuvo un comienzo flojo en su primer fin de semana, con tan solo 69 millones de recaudación.

Con sus 585 millones de dólares, la quinta entrega de la saga de Pixar se sitúa ya en sexto lugar de las películas más taquilleras de este 2026, un listado que encabeza la única cinta que ha superado los 1.000 millones, The Super Mario Galaxy Movie (Super Mario Galaxy: La película), con 1.007 millones desde su estreno, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

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Una cifra que le queda aún lejos a Toy Story 5, que en su segundo fin de semana en salas añadió 273 millones de dólares a su taquilla. Pero teniendo en cuenta que lleva solo dos semanas en salas, la nueva aventura de Woody y Buzz Lightyear amenaza con destronar a la de Super Mario.

Otros filmes

En segundo lugar estuvo la superproducción de Warner Bros y DC con la que intentan revitalizar el personaje de Supergirl, ahora interpretado por la australiana Milly Alcock. Pero sus 69 millones de dólares están lejos de las expectativas de los estudios para una cinta que ha costado 170 millones, sin contar los gastos de promoción.

Obsession, uno de los filmes sorpresa del año, suma otros 37 millones de dólares en todo el mundo y alcanza los 370 millones, una cifra muy alta para una cinta independiente de terror cuyo presupuesto apenas alcanzó el millón de dólares, según medios especializados estadounidenses.

Mientras, Jackass: Best and Last (Jackass: Lo mejor para el final), la quinta y última entrega de esta saga de comedia, se quedó con 10,9 millones de dólares de recaudación, una cifra muy lejana a lo que se esperaba.

Y Disclosure Day (El día de la revelación), la historia de ciencia ficción de Steven Spielberg, consiguió 33 millones de dólares más y su recaudación global es de 193 millones, una cantidad también baja para una producción de 115 millones de dólares.

FUENTE: EFE

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