Kate Middleton retoma compromisos reales y exhibe nuevo estilo

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

MIAMI.- Las vacaciones de verano han llegado a su fin y Kate Middleton, junto al príncipe William, han retomado sus compromisos reales. La pareja reapareció, tras siete semanas ausentes, en una visita al Museo de Historia Natural de Londres para ver la trasformación que hicieron a los jardines de la institución.

Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención es el nuevo estilo que luce la príncesa de Gales, quien en días pasado se había reportado que había cambiado el color de su cabello, luego de que una salida en automóvil permitiera ver unos destellos dorados.

Ahora, la esposa del heredero al trono de Gran Bretaña ya no lo esconde. Este 4 de septiembre posó ante las cámaras llevando su cabellera más larga (casi hasta la cintura) y rubia, el cambio más radical que ha tenido.

Middleton llegó al Museo con un blazer sobre una camisa blanca abotonada con pantalones y mocasines negros, y complementó el atuendo con un collar con las iniciales del príncipe George, de 12 años, la princesa Charlotte, de 10, y del príncipe Louis, de 7.

Transformación de los jardines

William y Kate participaron en una charla sobre cómo los jardines sirven como un laboratorio viviente que permite observar la vida silvestre, así como también ayuda a algunos científicos con sus proyectos.

Igualmente, los príncipes de Gales coincidieron con un grupo de estudiantes de Lewisham que fueron llevados al espacio para disfrutar de una clase al aire libre, y conocieron a algunos niños de Manchester que participaron en la creación de nuevos hábitats en el recinto de su escuela a través del programa Parque Natural Educativo Nacional.

Una lluvia interrumpió el momento y obligó a los asistentes a ingresar al Museo. No obstante, Kate sirvió de guía para los pequeños.

"El compromiso probablemente fue de especial interés para Kate, quien es la mecenas real del Museo de Historia Natural y previamente conoció las primeras etapas del desarrollo del Proyecto Naturaleza Urbana durante una visita en 2021. También ha hablado abiertamente sobre su pasión por la vida al aire libre , especialmente en medio de su reciente diagnóstico, tratamiento y recuperación del cáncer", recordó People.