martes 2  de  septiembre 2025
Reina consorte Camila revela agresión sufrida en la adolescencia

De acuerdo con el relato citado en el libro, la reina consorte Camila compartió este episodio en 2008 durante una conversación con Boris Johnson

La reina Camila de Gran Bretaña asiste a un servicio conmemorativo nacional en el Arboreto Conmemorativo Nacional de Alrewas, en el centro de Inglaterra, el 15 de agosto de 2025, para conmemorar el 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial.&nbsp;

AFP/ Christopher Furlong /Vía Pool
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La vida de la reina consorte Camila vuelve a estar en el centro de atención tras la publicación del libro Power and the Palace, escrito por el periodista británico Valentine Low. La obra revela que, siendo adolescente, Camila fue víctima de un intento de agresión sexual mientras viajaba en tren rumbo a la estación Paddington de Londres.

De acuerdo con el relato citado en el libro, la reina compartió este episodio en 2008 durante una conversación con Boris Johnson, quien entonces era alcalde de Londres. Camila narró que el hombre que la agredió comenzó a tocarla de forma inapropiada, pero ella reaccionó con firmeza al quitarse un zapato y golpearlo con el tacón para defenderse. Poco después, logró escapar del tren y presentar la denuncia ante un oficial de policía, lo que llevó a la detención del agresor.

Aunque el hecho había permanecido en silencio por décadas, su revelación aporta un nuevo contexto a la labor que la reina consorte ha desarrollado en defensa de mujeres y víctimas de violencia sexual y doméstica. Durante años, Camila ha trabajado de cerca con organizaciones como SafeLives y ha impulsado campañas como Wash Bags, enfocadas en dar apoyo inmediato a sobrevivientes.

Compromiso

El testimonio también resalta el vínculo personal que la monarca ha tenido con las causas que promueve. Para muchos observadores, su compromiso con iniciativas contra el abuso cobra ahora un significado aún más profundo, al conocerse que ella misma enfrentó en carne propia un episodio de violencia.

Hasta el momento, Buckingham Palace no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo revelado en el libro ni ha confirmado más detalles. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución señalan que es poco probable que el Palacio haga comentarios sobre un asunto tan personal.

El libro de Valentine Low, conocido también por sus investigaciones sobre la Casa Real británica, promete revelar nuevas facetas de los miembros de la realeza, especialmente aquellas que han marcado su carácter y el rumbo de sus responsabilidades públicas.

