jueves 4  de  diciembre 2025
SÉPTIMO ARTE

Kate Winslet dirige primer filme con guion de su hijo

La película se estrenará en los cines de Reino Unido el 12 de diciembre, antes de llegar a Netflix el 24 de diciembre

Kate Winslet, ganadora del premio a la mejor actriz principal en una serie limitada o de antología o película por Mare Of Easttown, posa en la sala de prensa durante la 73a Primetime Emmy Awards en L.A. LIVE el 19 de septiembre de 2021 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Kate Winslet, ganadora del premio a la mejor actriz principal en una serie limitada o de antología o película por 'Mare Of Easttown', posa en la sala de prensa durante la 73a Primetime Emmy Awards en L.A. LIVE el 19 de septiembre de 2021 en Los Ángeles, California. 

AFP/Rich Fury/Getty Images

LONDRES.- La actriz británica Kate Winslet se declaró "orgullosa" de presentar como directora su primera película, Goodbye June, escrita por su hijo Joe Anders, con motivo de la 'premiere' mundial organizada el miércoles por la noche en Londres.

Inspirada en el fallecimiento de la madre de la actriz, el filme cuenta la historia de una familia formada por cuatro hijos que se preparan para despedirse de su madre June, que padece cáncer y está hospitalizada durante las fiestas navideñas.

Lee además
La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 
MÚSICA

Rosalía llega a Latinoamérica en 2026 con gira "Lux"
La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.
CONTROVERSIA

Desmienten que Paulina Rubio haya sido desalojada de casa en Miami

June está interpretada por Helen Mirren, y sus hijos por Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough y la propia Kate Winslet.

La película se estrenará en los cines de Reino Unido el 12 de diciembre, antes de llegar a Netflix el 24 de diciembre.

Es un largometraje "sobre la pérdida, pero también una historia muy hermosa sobre la familia y la vida, sobre el amor, sobre lo que significa ser humano y afrontar juntos emociones difíciles", declaró Winslet a la AFP en una entrevista en la alfombra roja.

Kate Winslet ya había "pensado en la dirección" de una película, pero no sabía "cuándo" se sentiría preparada, "técnica y emocionalmente".

"Lo encontré increíblemente gratificante, estimulante, enriquecedor", añadió, deseosa de repetir la experiencia.

La actriz ganadora de un Óscar decidió dar el paso tras leer el guion de su hijo, el actor Joe Anders, de 21 años, que la "impresionó enormemente".

"Cuando estuvo listo para ser enviado a directores, me di cuenta de que no quería dejar pasar la oportunidad", contó la actriz.

El reparto de la película también incluye al actor Timothy Spall como el marido de June y a Fisayo Akinade como su enfermero.

Como directora, Kate Winslet "fue fenomenal", elogió Toni Collette. "Superó todas mis expectativas", añadió.

"Pasé gran parte de mi vida defendiendo a las mujeres", añadió Kate Winslet, que también quiso situarse detrás de la cámara para contribuir a un "cambio cultural".

"Tengo 50 años. Lo he hecho y estoy orgullosa”, declaró.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Sentencian a 30 meses de cárcel a médico que vendió ketamina a Matthew Perry

Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, por difamación

Netflix estrena docuserie sobre "Diddy" Combs pese a amenaza del magnate

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
Última hora

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
HONDURAS

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional
Innovación como disuasión

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

Foto aérea de la entrada a una de las tiendas de la cadena minorista Costco.
MERCADO MINORISTA

Cadena de supermercados Costco presenta demanda contra aranceles

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero en Caracas.
Desaparición forzada

Edmundo González califica la condena del régimen chavista a su yerno de "venganza política"

Te puede interesar

DeSantis anuncia $112 millones para proyectos de calidad y suministro de agua en Florida
RECURSOS HÍDRICOS

DeSantis anuncia $112 millones para proyectos de calidad y suministro de agua en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a solo minutos con la llegada de los taxis aéreo eléctrico de Archer

Imagen referencial.
PRECAUCIONES

FBI Miami alerta sobre estafas con inteligencia artificial para la temporada navideña

El oficial Yandy Chirino y el señalado autor del crimen Jason Banegas.
SUCESO

Fiscalía muestra evidencia clave contra acusado de matar al policía Yandy Chirino en Hollywood

Mogherini se reúne con Raúl Castro durante su visita a Cuba en 2018.  
JUSTICIA

Federica Mogherini dimite como rectora del Colegio de Europa tras ser imputada por fraude y corrupción