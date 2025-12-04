jueves 4  de  diciembre 2025
Netflix estrena docuserie sobre "Diddy" Combs pese a amenaza del magnate

La miniserie de cuatro capítulos llamada Sean Combs: The Reckoning narra la carrera y dramática caída del rapero y productor musical de 56 años

El productor y músico estadounidense Sean Diddy Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

AFP/Angela Weiss

NUEVA YORK.- Netflix lanzó un explosivo documental de Sean "Diddy" Combs, producido por su eterno rival 50 Cent, a pesar de los intentos del desacreditado magnate musical por impedir su emisión.

Combs fue condenado en octubre a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución, pero un jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración, evitándole la cadena perpetua.

La miniserie de cuatro capítulos llamada Sean Combs: The Reckoning narra la carrera y dramática caída del rapero y productor musical de 56 años.

Fue acusado de obligar a mujeres —incluidas su exnovia Cassie Ventura y otra pareja que testificó bajo el seudónimo de Jane— a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa.

La docuserie presenta entrevistas con otras personas que detallan su supuesto comportamiento depredador, así como testimonios de dos personas que alegan que la estrella el hip hop las agredió sexualmente.

Postura de Combs

Los abogados de Combs intentaron detener el lanzamiento del documental el martes a través de una carta de cese y desistimiento a Netflix un día antes, alegando una aparente violación a los derechos de autor.

Señalan un video en el que Combs habla con su equipo legal diciendo que le urge "encontrar a alguien que trabaje" con ellos, "que haya lidiado con lo más sucio de lo sucio en el negocio de los medios y la propaganda". El video fue grabado días antes de su arresto en septiembre de 2024.

Juda Engelmayer, portavoz de Combs, dijo a la AFP que el artista grabó el video para "contar su propia historia, a su manera". "Es fundamentalmente injusto e ilegal, que Netflix se apropie indebidamente de ese trabajo", agregó Engelmayer.

En un comunicado de Netflix citado por The Washington Post, la compañía dice que obtuvo legalmente las imágenes de Combs.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Netflix US (@netflix)

Engelmayer también se quejó de que el rapero Curtis Jackson, nombre real de 50 Cent, fuera el productor ejecutivo del documental, y dijo que era un "adversario de larga data con una vendetta personal que ha pasado demasiado tiempo difamando a Combs".

Su enemistad se remonta a mediados de la década del 2000, cuando 50 Cent lanzó una canción acusando a Combs de saber quién mató al famoso rapero The Notorious B.I.G. en 1997.

Actualmente Combs está pagando su pena en una prisión federal de baja seguridad a unos 130 kilómetros al sur de Nueva York. Será liberado en mayo de 2028.

FUENTE: AFP

