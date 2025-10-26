domingo 26  de  octubre 2025
Katy Perry y Justin Trudeau hacen primera aparición pública como pareja

La aparición se suscita días después de que el Daily Mail divulgara fotografías que mostraban a Perry y Trudeau besándose en un yate en la costa de Santa Bárbara, California

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau.&nbsp;

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 

Captura de pantalla/Youtube/The Daily Scope
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Katy Perry y Justin Trudeau ya no esconden su romance. La cantante y el exprimer ministro de Canadá hicieron su primera aparición pública al asistir a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse París, una cita en la que la estrella pop celebraba su cumpleaños.

La información fue difundida por TMZ, medio que compartió imágenes de la artista y el político saliendo juntos del lugar tomados de la mano y sonriendo.

En la cita Perry lució un vestido rojo vibrante, mientras que Trudeau mantuvo un look casual y fresco con un conjunto completamente negro.

La aparición se suscita días después de el Daily Mail divulgara fotografías que mostraban a Perry y Trudeau besándose en un yate en la costa de Santa Bárbara, California.

Una fuente cercana a la pareja dijo a la revista People que Trudeau había estado persiguiendo a la nominada a la intérprete desde que tuvieron una cita en Montreal. "Incluso voló a California para verla durante un descanso de la gira", dijo la fuente. "Conectan fácilmente. Ella lo encuentra atractivo. Él ha sido muy respetuoso".

Romance

La relación salió a la luz en julio, luego de que ambos fueran vistos cenando en el restaurante Le Violon en Montreal, Canadá.

Según informó TMZ, Perry y Trudeau disfrutaron de una velada con cócteles y una varios platos, incluido uno de langosta.; y posteriormente felicitaron al chef e ingresaron a la cocina para agradecer al personal por la atención brindada.

Trascendió que previamente habían paseado por las calles de Montreal.

Posteriormente, Justin asistió al concierto que Katy Perry ofreció en Montreal, como parte de su gira Lifetimes. El político no estuvo solo, durante la velada estuvo acompañado de su hija, Ella-Grace.

