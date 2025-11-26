miércoles 26  de  noviembre 2025
CELEBRIDADES

Kevin Spacey enfrenta nuevo juicio en Reino Unido

En la audiencia preliminar de este miércoles, la jueza Christina Lambert decidió que los tres casos sean examinados provisionalmente en octubre de 2026

El actor estadounidense Kevin Spacey llega al Tribunal de la Corona de Southwark en Londres el 25 de julio de 2023.

El actor estadounidense Kevin Spacey llega al Tribunal de la Corona de Southwark en Londres el 25 de julio de 2023.

AFP/Daniel Leal

El actor estadounidense Kevin Spacey se enfrenta a un nuevo proceso judicial en Reino Unido en 2026, un juicio civil por acusación de agresiones sexuales, tres años después de ser absuelto en un litigio penal, informó este miércoles un tribunal.

El actor de 66 años fue demandado ante el Tribunal Superior de Londres por tres hombres por acusación por supuestos incidentes durante su trabajo en el teatro británico Old Vic.

Lee además
El actor estadounidense Kevin Spacey asiste a la alfombra roja de la película Father Mother Sister Brother, presentada en competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 31 de agosto de 2025.
CONTROVERSIA

Kevin Spacey desmiente que se encuentra viviendo en la calle
José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.  video
CONTROVERSIA

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"

El actor ganador del Oscar por American Beauty no acudió a la audiencia, que se produjo después de que en 2023 fuera absuelto en un juicio en Londres de las acusaciones de agresiones sexuales presentadas contra él por cuatro hombres.

Dos de los demandantes de este nuevo juicio formaron parte del proceso anterior.

Spacey siempre negó los cargos en su contra, pero su carrera quedó marcada por las acusaciones, algunas de las cuales surgieron durante el movimiento #MeToo.

En 2022, fue declarado no culpable por un tribunal en Nueva York, en un caso civil.

Según los documentos judiciales, estas tres nuevas demandas conciernen a "presuntas agresiones sexuales por parte del acusado (Spacey) a hombres más jóvenes con los que entraron en contacto mientras trabajaba en el teatro Old Vic, dos de ellos jóvenes actores".

Los hechos denunciados tuvieron lugar supuestamente entre 2004 y 2015. Uno de los demandantes, el actor Ruari Cannon, que no fue parte del proceso de 2023, también demandó al teatro.

Este intérprete renunció a su derecho a permanecer en el anonimato, pero los otros dos demandantes prefirieron no ser identificados.

En la audiencia preliminar de este miércoles, la jueza Christina Lambert decidió que los tres casos sean examinados provisionalmente en octubre de 2026.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Presidente de Alemania visita el "Guernica" de Picasso en el Museo Reina Sofía

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Cambian nombre del expríncipe Andrés en documentos de la línea de sucesión

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.  video
CONTROVERSIA

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Vista parcial de cruceros atracados en Puerto de Miami, en Florida.
PRINCIPAL MOTOR ECONÓMICO

Nuevo récord: turismo en Florida genera $133 mil millones en 2024 y ahorra $2.000 por hogar

Te puede interesar

Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida

Por Carlos Armando Cabrera
  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
ACUERDOS

República Dominicana autoriza a EEUU uso de aeropuerto para operativo antidrogas en el Caribe

José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.  video
CONTROVERSIA

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
JUSTICIA/EEUU

Juez pone punto final al caso contra Trump por elecciones en Georgia