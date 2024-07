Kim Cattrall niega que formará parte de la tercera temporada de "And just like that"

En esta foto de archivo tomada el 27 de mayo de 2010 (FromL) La actriz estadounidense Sarah Jessica-Parker, la actriz estadounidense Kristin Davis, la actriz inglesa Kim Cattrall y la actriz estadounidense Cynthia Nixon posan al llegar al estreno británico de "Sex and the City 2", en Leicester Square, en el centro de Londres, el 27 de mayo de 2010. AFP/Max Nash

MIAMI.- Luego de que en la segunda temporada de And just like that Kim Cattral hiciera un exitoso paneo, los fanáticos de Sex and the City ansiaban volverla a ver en la tercera entrega de la producción. Sin embargo, el deseo de muchos parece que no se hará realidad.







En sus redes sociales, un seguidor le preguntó a la actriz si los rumores sobre un posible regreso al universo de Sex and the City era cierto, pues en los últimos días se estuvo especulando sobre este presunto hecho. No obstante, Carttral respondió que eso no era cierto.

"Aw, eres muy amable, pero no", escribió la intérprete que dio vida a la publicista Samantha Jones. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Cattrall (@kimcattrall) En 2022, Cattrall expuso durante una entrevista que concedió a Variety que una de las razones por la que no quiso seguir formando parte del universo de Sex and the City fue porque no le gustó el guion de su personaje cuando se planteó la tercera película, y señaló que fue una representación 'desgarradora'. Sobre el spin off alegó que quería proteger al personaje, pues sentía que el ciclo ya había acabado. “Se necesita una gran sabiduría para saber cuándo es suficiente. Tampoco quería comprometer lo que la serie era para mí. El camino a seguir parecía claro", dijo en mayo durante una entrevista a Variety. “A Samantha la interpreté y la amé. En última instancia, sentía que debía protegerla”. Diferencias entre el elenco Sin embargo, los seguidores de la serie consideran que la razón por la que Kim quiso hacer a un lado a la amada Samantha Jones fue por las diferencias que tiene con Sarah Jessica Parker, quien da vida a Carrie Bradshaw. Cuando se confirmó que haría el cameo en And Just Like That, también trascendió que impuso condiciones para acceder al trato. Según información que reveló entonces Page Six, el regreso de Cattral no fue color de rosa, pues entre las principales exigencias que demandó estuvo no coincidir con sus compañeras Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, quien interpreta a Miranda Hobbes, y Kristin Davis, quien da vida a Charlotte York Goldenblatt. Fuentes cercanas alegaron que Kim se negó a grabar junto a sus coprotagonistas, así como también solicitó que Michael Patrick King, guionista de la serie, no estuviera presente en el set de grabación en Queens cuando ella asistiera al rodaje de su escena.

