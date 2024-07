Shiloh Jolie anuncia en un tabloide que dejará de usar el apellido de Brad Pitt

"Simplemente estaba siguiendo el proceso legal. (Ella) Tomó una decisión independiente y significativa después de acontecimientos dolorosos y como abogado de Shiloh, estoy obligado a publicar un aviso legal porque la ley de California exige que cualquiera que quiera cambiar su nombre lo haga. Ese aviso legal se publicó en Los Ángeles Times, como es obligatorio", informó el letrado.

El objetivo de este aviso es que cualquier persona que tenga una objeción al respecto debe acudir al tribunal antes de que concluya el mes de julio. En caso de que nadie se presente, el proceso continúa.

Decisión de Shiloh

La hija de la expareja presentó el 27 de mayo, día de su cumpleaños número 18, los documentos para llevar a cabo el cambio de nombre legal.

La decisión tomó por sorpresa a algunos de los seguidores del oscarizado actor, pues meses antes una fuente había asegurado que la joven planeaba mudarse con su padre al cumplir la mayoría de edad.

In Touch reseñó que Shiloh no tenía problemas con su padre y que quería mudarse con él con el objetivo seguir fomentando la buena relación que mantienen. "(Ella) no está descontenta en la casa de Angelina, pero pronto cumplirá 18 años y desea cambiar las cosas. Además, adora a Brad y siempre ha sido la ‘niña de papá", reza la publicación.

La acción de Shiloh parece evidenciar que mantiene una relación difícil con su progenitor, pues desea llamarse Shiloh Nouvel Jolie.

De esta manera, Shiloh sigue los pasos de Maddox, de 22 años; Pax, de 20; y Zahara, de 19; quienes abiertamente se han opuesto a llevar el apellido de Brad, por lo que de forma legal o simbólica solo se presentan con el de Angelina y no hacen mención de su padre adoptivo.