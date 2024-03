Kim Kardashian enfrenta demanda por la fundación del diseñador Donald Judd

MIAMI.- Kim Kardashian fue demandada por el patrimonio del diseñador Donald Judd, quienes alegan que la empresaria y socialité promovió muebles a nombre del artista, pero los mismos, aunque cuentan con un gran parecido, no son parte de la colección de Judd.

TMZ obtuvo documentos de la demanda y reseñó que el patrimonio del artista asegura que Kardashian obtuvo los muebles de una empresa llamada Clements Design, a quien también demandan debido a que aseguran que hicieron imitaciones de las piezas originales.

Asimismo, el patrimonio alega que Kim al promocionar los artículos hizo creer a los compradores y la prensa que los muebles eran del artista y empañó la reputación del legado Judd.

La demanda emitida por el patrimonio sostiene que esperan una indemnización por parte de Clements Design, así como una disculpa de Kim y que retire el video de sus redes.

Reacciones

Por los momentos, los representantes de Kim no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, Clements Design Inc. sí emitió un comunicado a TMZ.

"Este tema fue traído a nuestra atención hace más de un año. Nos comunicamos con el consejo de la Fundación Judd y les explicamos en términos inequívocos que había diferencias claves entre las mesas y sillas en la oficina de Kim y las mesas y sillas de la Fundación Judd".

La empresa señaló que el abogado con el que mantuvieron comunicaciones en el pasado reconoció dichas diferencias y que hasta la fecha no habían vuelto a tener una reunión al respecto.

"No hemos sabido nada de ellos en más de un año, y ahora nos sorprenden con una demanda. En su momento se hicieron esfuerzos por resolver este asunto de forma amistosa y la Judd Foundation no estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo en términos razonables. Estas afirmaciones no tienen absolutamente ningún mérito", señalaron.