Kim Kardashian pierde seguidores luego del estreno del álbum de Taylor Swift

MIAMI.- No es secreto para nadie que Taylor Swift siempre tiene un mensaje encriptado para alguien en sus canciones, y las composiciones que integran The Tortured Poets Department no son la excepción, por lo que sus fieles seguidores se concentraron en encontrar a quiénes van dirigidas cada una de las piezas.

Y es en este sentido, que los swifties encontraron dos canciones dedicadas a la socialité y empresaria Kim Kardashian, con quien Taylor protagonizó una controversia años atrás vinculada al rapero Kanye West.

Las canciones

thanK you alMee y Cassandra son las piezas destinadas a este largo y complejo capítulo de Swift. En la primera, la intérprete destaca en mayúsculas las letras K, I, M, las cuales forman la palabra KIM; prueba suficiente para los fans de que esta es una catarsis directa a la fundadora de Skims y exesposa de West.

La letra de la canción narra cómo ella se esfuerza por construir su camino profesional, mientras una mujer la ataca y criticaba cada paso que daba.

Mientras tanto, en Cassandra aunque las referencias son más sutiles, la artista utilizó licencias narrativas para reflejar algunos elementos virales del conflicto que los tres protagonizaron como la serpiente y una famosa y polémica llamada que fue manipulada para mal poner a la cantante.

Ambas composiciones se han hecho virales en las redes sociales, y han tenido un efecto inmediato en el alcance de Kim Kardashian quien vio disminuir en al menos 100 mil seguidores su cuenta de Instagram.

Tras el lanzamiento del disco, Kim asistió al programa de Jimmy Kimmel pero no abordó la polémica y solo habló de su paso por American Horror Story y los próximos proyectos de su línea de ropa íntima.

El conflicto

La riña entre Taylor Swift y Kanye West data desde hace más de una década.

Inició en los MTV Video Music del 2009, cuando Taylor comenzaba a crecer en la industria musical y se alzaba con el galardón a mejor video femenino. Entonces, West subió al escenario y la interrumpió durante su discurso para decir que Beyoncé era la merecedora del premio.

"Taylor, estoy realmente feliz por ti y voy a dejar que termines de hablar, pero el video de Beyoncé es uno de los mejores videos de la historia. ¡Uno de los mejores de la historia!", dijo.

Posteriormente, el rapero emitió una disculpa que Swift aceptó con diplomacia. Pero lo que parecía ser el fin de una desagradable controversia, marcó el inicio de una larga batalla.

En 2010, West lanza un tema dedicado a Taylor, mientras esta le responde con el estreno del tema Innocent.

Tiempo después, el rapero dijo que Taylor le debía su fama a él y en 2013 aseguró que su disculpa solo fue por presión de la opinión pública, pero que no se arrepentía realmente de sus actitudes en contra de la cantante. Los ataques continuaron con mensajes en público, comentarios en rede sociales y canciones con algunas agresiones.

Pero Kim jugó un papel fundamental en la guerra.

La también actriz y productora influyó a favor de su exesposo cuando la acusó de mentir sobre su conocimiento de la canción Famous, pieza en la que West ofendía abiertamente a Swift.

Tras el lanzamiento de esa canción, Taylor se pronunció y aseguró que nunca había consentido para aquello ni había escuchado antes el tema.

En su popular reality Keeping Up with the Kardashians, Kim compartió la grabación de la llamada en la que Kanye advertía a Taylor que sacaría una canción en la que hacía mención a ella y esta aseguraba que no tenía problema con ello y que de hecho le gustaba la composición. Luego de esto, Taylor fue cancelada en redes sociales.

Sin embargo, tiempo después, un internauta publicó la grabación original de la llamada dejando en evidencia que lo publicado por Kim había sido editado.

Sobre aquel altercado, Taylor manifestó mucho tiempo después que la quebró por mucho tiempo.

"Me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado. Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo a las llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas de mi vida porque ya no confiaba en nadie. Me hundí muchísimo".