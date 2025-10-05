domingo 5  de  octubre 2025
Hermès llena de sensualidad el legado ecuestre en la Semana de la Moda de París

En un contexto en que el mercado del lujo enfrenta retos económicos y comerciales, Hermès, en cambio, no está en crisis

Modelos presentan creaciones de Hermès para la colección de prêt-à-porter femenina primavera-verano 2026, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 4 de octubre de 2025.

AFP/Thibaud Moritz

AFP/Thibaud Moritz

PARÍS.- Hermès presentó este sábado una colección fiel al legado ecuestre de la marca, y con aires de libertad y sensualidad femenina, en el sexto día de la Semana de la Moda de París.

Esta nueva colección primavera-verano 2026, firmada por Nadège Vanhée, se inspira en los paisajes de la Camarga francesa, en el sur del país, según dijo la diseñadora a la prensa.

Fernando Arciniega, fundador y director ejecutivo del IAFFM.
Anuncian la séptima edición del IberoAmerican Film Festival Miami
El artista urbano Daddy Yankee
Confirman presentación musical de Daddy Yankee en los Latin Billboard 2025

"Quería aportar un toque mucho más bohemio a la equitación, dar la impresión de que montar a caballo también puede ser sinónimo de dejarse llevar, de libertad y de un pequeño toque de éxtasis", explicó la estilista francesa, al frente de las colecciones femeninas desde 2014.

Bridas, arneses y hebillas estructuran vestidos ajustados, chaquetas cortas y gabardinas. Los brasier de cuero o acolchados se llevan con faldas o bermudas largas, también de cuero.

El cuero es más libre esta temporada, afirmó Vanhée, "como un caballo salvaje", evocando "la idea de una mujer mucho más segura de su sensualidad".

Todo ello en una paleta de marrones, tabaco, arena, beige, blanco y negro, con toques de rojo vivo y azul intenso.

En un contexto en que el mercado del lujo enfrenta retos económicos y comerciales, Hermès, en cambio, no está en crisis. La marca, cuyas ventas no dejan de crecer, vio aumentar su facturación en más de un 7% en el primer semestre de 2025, hasta alcanzar los 8.000 millones de euros.

En estas circunstancias, el director del grupo de lujo, Axel Dumas, mencionó la posibilidad de lanzarse a la alta costura en 2026 o 2027.

FUENTE: AFP

