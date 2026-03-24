Kim Kardashian vacaciona en Tokio con tres de sus hijos y Lewis Hamilton

Kim Kardashian asiste a un evento para hablar sobre la reforma de la justicia penal con la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca, Washington, D.C., el 25 de abril de 2024.

MIAMI.- Lewis Hamilton se ha unido a Kim Kardashian y sus hijos para pasar las vacaciones de primavera. Una fuente confirmó a People que la empresaria, sus tres hijos menores, Saint, Chicago y Psalm, están de vacaciones con Hamilton, con quien Kardashian ha mantenido una relación sentimental.

Kim comparte a sus tres hijos y a su hija mayor, North, con su exmarido Kanye West. La estrella de The Kardashians está en Tokio disfrutando de las vacaciones de primavera, junto a Khloé Kardashian y sus hijos, True y Tatum, según la misma fuente.

La confirmación de la fuente llega después de que Kim y Hamilton fueran vistos juntos en Tokio.

“Es un tipo muy relajado y con mucha energía. A su familia le cae bien y Kim está muy enamorada de él. Ambos están muy ocupados con sus carreras, pero se ven siempre que pueden. Es más que una simple relación casual. Es difícil captar el interés de Kim y ella está muy intrigada”, declaró otra fuente.

Relación

Antes de sus vacaciones, la pareja avivó los rumores después de que el piloto de F1 dejara una emoticón con ojos de corazón en la publicación de Instagram de la estrella de las Kardashian desde la fiesta de los Óscar de Vanity Fair 2026.

El comentario de Hamilton llegó dos semanas después de que la supuesta pareja fuera vista en Arizona, en el lago Powell, según TMZ. En aquella ocasión, fueron fotografiados dando un paseo, justo a tiempo para presenciar el atardecer en el desierto.

Ambos compartieron por separado resúmenes de su viaje en las redes sociales, publicando el mismo día videos del paisaje en los que no aparecían sus rostros, pero que mostraban fondos idénticos.

Los informes sobre su nueva relación surgieron después de que fueron vistos en un hotel en París a principios de febrero. Esa misma semana, fueron vistos juntos en el Super Bowl LX, en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.