jueves 7  de  agosto 2025
Kylie Jenner sorprende al hablar en español

El video de Kylie Jenner ha causado revuelo, pues usa una expresión latina, específicamente venezolana, para referirse a lo mucho que le gustaba su atuendo

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.

AFP/Valerie Macon
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Kylie Jenner ha sorprendido a sus seguidores al mostrarse hablando en español. En un video que se hizo viral en redes sociales, la modelo y empresaria aparece acompañada de Ariel Tejada, maquillista de ascendencia dominicana quien parece fue su mentor.

"Hola, me llamo Kylie. Mi nombre es Kylie Jenner y este es mi nuevo Kylie outfit", dijo con fluidez la menor del clan Kardashian Jenner.

Se informó que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió
SUCESO

Actor Adam Turck muere al intentar detener una disputa doméstica en Virginia
Grabado en un antiguo monasterio y nacido desde la vulnerabilidad, este nuevo sencillo marca un giro artístico para la cantante cubana
MÚSICA

"Cinco Letras", el regreso más íntimo de Srta. Dayana

No obstante, el video ha causado revuelo pues culminó el audiovisual con una expresión latina, específicamente venezolana, para referirse a lo mucho que le gustaba su atuendo: "Y está arrechísimo", manifestó con una sonrisa y siguiendo el consejo de su compañero.

@kyliejenner spanish lessons with @A R I E L original sound - Kylie Jenner

El video suma más de 2 millones de vistas en Tiktok y 390 mil likes.

En un segundo video, se puede ver a Ariel Tejada haciéndole unas preguntas a Jenner sobre sus gustos como: "¿Quién es tu favorito maquillista? ¿Quién es la más linda del mundo?", a lo que la modelo responde a esta última con un contundente: "Yo, claro".

Posteriormente, Tejada le dice: "Kylie, ¿cuál es la palabra que yo te enseñé?".

Y con una gran sonrisa, la socialité dice: "Arrechísimo".

¿Quién es Ariel Tejada?

Tras el éxito del video, Ariel Tejada compartió en Tiktok detalles sobre sus orígenes, aseverando que si bien nació en Nueva York, sus padres son dominicanos y ha sido la cultura con la que se identifica y de la cual se siente orgulloso.

No obstante, señaló que en redes no habla mucho en español pues se siente intimidado, manifestando que siente que puede olvidar algunas palabras.

En el mundo del entretenimiento, Tejada cuenta con otras estrellas dentro de su clientela como Kim Kardashian y la cantante y actriz Lisa.

No es el primer latino con el que Kylie comparte. Algunos internautas también han recordado que una de las asistentes de Jenner es la venezolana Victoria Villarroel, de quien posiblemente también ha aprendido algunas expresiones.

