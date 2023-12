Kourtney Kardashian y Travis Baker comparten primeras fotos de su hijo

En la serie fotográfica, Kourtney posa acostada sobre el regazo de su esposo y vestida de negro, mientras Travis carga al pequeño. Tanto el músico como el pequeño también visten conjuntos negros.

En otras imágenes se aprecia con el baterista sostiene algunas partes del pequeño, o a Kourtney amamantándolo. En las instantáneas los progenitores cuidaron que el rostro de su hijo no fuera expuesto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Proceso para concebir

Desde su matrimonio, el cual tuvo lugar en abril de 2022, la pareja había manifestado su intención de hacer crecer su familia, y compartieron a través del reality The Kardashian los procesos a los que se habían sometido para lograr concebir un hijo, desde tratamientos de fertilidad, Fecundación In Vitro (FIV) y recetas naturales.

"Creo en lo que Dios nos tiene reservado, si es un bebé, lo cual nos encantaría, sucederá", dijo Kardashian en un episodio de la última temporada del programa Keeping Up With The Kardashian.

Sin embargo, pese a que la pareja logró su objetivo y ambos se encargaron de velar por el bienestar del embarazo, Kourtney no estuvo exenta de complicaciones.

En el inicio del último trimestre, la influencer de 44 años tuvo que someterse a una cirugía fetal.

A través de una publicación en Instagram, Kardashian agradeció a los médicos que la atendieron por salvar la vida de su cuarto hijo, y aseveró que el apoyo de su esposo y de su madre fue fundamental durante el difícil proceso que atravesó.

“Estaré eternamente agradecida con los increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Estoy eternamente agradecida con mi marido que corrió a mi lado durante la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme, eres mi roca. Y a mi mamá, gracias por ayudarme en esto”, escribió Kourtney junto a una fotografía en la que su mano y la de Travis se encuentran entrelazadas.