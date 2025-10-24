sábado 25  de  octubre 2025
Kylie Jenner responde a críticas sobre vestido que usó en la boda de Hailey Bieber

Aunque muchos adoraron el vestido, en redes sociales se generó el debate sobre si era el atuendo indicado para asistir a una boda, alegando que opacaba a la novia

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A seis años de la boda de Justin y Hailey Bieber, Kylie Jenner abordó por primera vez la controversia que generó el vestido dorado con el que asistió a la celebración en 2019. Durante una entrevista que ofreció a Vogue, la empresaria reconoció que aunque lo amó en su momento, probablemente no sería la elección que tomaría actualmente.

Se trató de un diseño dorado metálico de la firma J’Aton Couture, con una silueta asimétrica, una abertura pronunciada y escote de un solo hombro.

Momento simbólico de apertura: el corte de cinta marca oficialmente el inicio de Days to Shine Miami, una celebración del talento, la innovación y la inspiración.
Days to Shine abre su edición 2025 en Miami con brillo, emoción y orgullo latino
La Reina de la Salsa, Celia Cruz. 
En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Aunque muchos adoraron el vestido, en redes sociales se generó el debate sobre si era el atuendo indicado para asistir a una boda, alegando que era demasiado provocador y que opacaba a la novia, quien lució un vestido clásico de encaje diseñado por Virgil Abloh para Off-White.

“Probablemente no usaría esto ahora para la boda de alguien”, dijo en el episodio de la serie Life in Looks, en la que repasó algunos de sus estilismos más icónicos.

Lejos de querer escapar de la polémica, Jenner manifestó entre risas: “Hailey, llámame si tienes un problema”, dejando claro que su amiga nunca expresó molestia alguna por la elección.

La creadora de Kylie Cosmetics también explicó que el ambiente de la boda la llevó a pensar que todos los invitados iban a “darlo todo” con sus atuendos. “Me encantó el look en ese momento. Tuve una de las mejores noches; fui de las últimas en irme”, recordó.

“En ese momento me sentí increíble, y eso también vale”, reflexionó.

Las palabras de Jenner también reflejan su madurez, recordando que entonces tenía apenas 22 años.

