Kylie Jenner responde a críticas sobre vestido que usó en la boda de Hailey Bieber

MIAMI.- A seis años de la boda de Justin y Hailey Bieber , Kylie Jenner abordó por primera vez la controversia que generó el vestido dorado con el que asistió a la celebración en 2019. Durante una entrevista que ofreció a Vogue, la empresaria reconoció que aunque lo amó en su momento, probablemente no sería la elección que tomaría actualmente.

Se trató de un diseño dorado metálico de la firma J’Aton Couture, con una silueta asimétrica, una abertura pronunciada y escote de un solo hombro.

Aunque muchos adoraron el vestido, en redes sociales se generó el debate sobre si era el atuendo indicado para asistir a una boda, alegando que era demasiado provocador y que opacaba a la novia, quien lució un vestido clásico de encaje diseñado por Virgil Abloh para Off-White.

Reflexión

“Probablemente no usaría esto ahora para la boda de alguien”, dijo en el episodio de la serie Life in Looks, en la que repasó algunos de sus estilismos más icónicos.

Lejos de querer escapar de la polémica, Jenner manifestó entre risas: “Hailey, llámame si tienes un problema”, dejando claro que su amiga nunca expresó molestia alguna por la elección.

La creadora de Kylie Cosmetics también explicó que el ambiente de la boda la llevó a pensar que todos los invitados iban a “darlo todo” con sus atuendos. “Me encantó el look en ese momento. Tuve una de las mejores noches; fui de las últimas en irme”, recordó.

“En ese momento me sentí increíble, y eso también vale”, reflexionó.

Las palabras de Jenner también reflejan su madurez, recordando que entonces tenía apenas 22 años.