La actriz Olivia Munn aborda cómo lidió en silencio con el cáncer de mama

Munn subió junto a un comunicado una serie de fotografías en la red social en donde se le puede ver usando una bata de hospital en diferentes contextos. También publicó un video en el que se le ve llorando en una habitación, mientras una doctora le brindaba apoyo e intentaba calmarla.

"Me diagnosticaron cáncer de mama. Espero que compartiendo esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje", dijo entonces.

Tras semanas de haber recibido un importante apoyo de sus colegas y seguidores, la artista abordó los motivos por los que prefirió mantener su proceso en la intimidad.

El diagnóstico

"Mantenerlo en privado durante todo el tiempo que lo hice me dio tiempo para luchar sin ningún ruido exterior (algo que la perturbara)", comentó a la revista People.

Aunque considera que nunca fue una persona que le asustara la idea de la muerte, al verse en este proceso con un hijo de un año, el sentimiento de lucha fue más aterrador.

"No era alguien que estuviera obsesionado con la muerte ni le tuviera miedo de ninguna manera. Tener un bebé en casa hacía que todo fuera mucho más aterrador. Te das cuenta de que al cáncer no le importa quién eres; No importa si tienes un bebé o si no tienes tiempo. Viene hacia ti y no tienes más remedio que afrontarlo de frente", manifestó.

En febrero de 2022, la intérprete de 43 años se realizó un examen genético que devela los genes de cáncer en la persona, así como una mamografía. Entonces, ambas evaluaciones dieron negativo. Sin embargo, por su edad y antecedentes familiares, su ginecólogo le insistió en hacerse una prueba de Evaluación de Riesgo de Cáncer de Mama para mayor seguridad.

Dichos exámenes revelaron que tenía cáncer Luminal B.

"Tuve médicos increíbles, pero a veces todavía era una negociación sobre lo que estábamos haciendo", dijo acerca de los tratamientos a los que se enfrentó y las cirugías que atravesó, incluyendo la mastectomía doble.

Decisiones

Fue justamente en la intervención en la que removieron su tejido mamario en la que los galenos le explicaron que podía conservar sus pezones. "Me alegro de haberlo hecho. Quiero darme la mejor oportunidad de conservar las partes de mí que pueda mantener".

Munn también señaló que pidió que en la reconstrucción de sus senos, los mismos fueran más pequeños.

"Sé que muchas mujeres quieren crecer, pero pedí hacerlos más pequeños. Es muy importante decir lo que quieres en voz alta y no detenerte. Incluso cuando la anestesia llegaba a mi cuerpo, lo último que dije fue: 'Por favor, hazlo más pequeño'", recordó.

La actriz esclareció que sus tratamientos no han sido con quimioterapia ni radioterapia. Los mismos se han basado en métodos hormonales que mitigan los riesgos futuros. Todas sus decisiones han tenido el mismo norte: calidad de vida y un mayor tiempo de disfrute con su hijo.

"Me siento agradecido de haber tenido la oportunidad de luchar. Cuando estoy con mi hijo, es el único momento en el que mi cerebro no piensa en estar enfermo. Estoy tan feliz con él. Y pone muchas cosas en perspectiva. Porque si mi cuerpo cambia, sigo siendo su mamá. Si tengo sofocos, sigo siendo su mamá. Si pierdo el cabello, sigo siendo su mamá. Eso es realmente lo que más me importa. Puedo estar aquí para él".