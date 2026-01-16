La cantante Lalywood presenta tema sobre identidad femenina

MIAMI.- La artista barranquillera Lalywood ha dado un paso firme en la consolidación de su carrera musical con el estreno de TESUER, el primer sencillo oficial de su esperado álbum conceptual titulado Declaraciones Menstruales Sinceras, en donde fusiona la estética femenina con una cruda honestidad sobre la emocionalidad de la mujer

Tras una trayectoria marcada por la publicación de diversos sencillos y un EP, este proyecto representa un punto de inflexión en su narrativa artística.

Manifestación del éxito

TESUER no es solo una pieza musical, sino el inicio de un recorrido por las distintas etapas del ciclo menstrual.

Ubicada en la fase folicular, la canción encapsula un estado de plenitud y vitalidad. Según explica la propia cantautora. “Es una canción súper enérgica. Esta es la fase en la que la mujer se siente con más energía para comerse al mundo. Es la manifestación de las bendiciones en la vida”.

En el plano sonoro, el tema propone una innovadora mezcla de rancha y dembow que además integra un homenaje a las raíces caribeñas de la artista. La influencia de la salsa clásica, específicamente de la emblemática pieza El día de mi suerte de Willie Colón y Héctor Lavoe, es palpable a través de un uso estratégico de trompetas.

“Yo crecí con esa canción en la costa Caribe de Colombia, dentro de una familia muy salsera. Era mi canción favorita, sobre todo por el mensaje que tiene. Con el productor hablábamos de que yo quería un tema muy enérgico, que tuviera el sample perfecto para transmitir esa vibra”, afirma Lalywood.

Autenticidad

El concepto central del álbum busca desafiar las convenciones al tratar abiertamente la menstruación, un tema históricamente silenciado o evitado en los espacios comerciales.

La cantante ha sido sincera sobre su lucha con el síndrome de ovario poliquístico, lo que la llevó a entender mejor su ciclo. Al escribir la primera canción del proyecto, estuvo en contacto con un productor que rechazó trabajar con ella.

“Creo que uno siempre debe hacer lo que uno siente, no lo que está de moda o lo que la gente quiera escuchar. Este productor no quería escuchar la palabra ‘menstruación’, pero a mí eso no me importó”, explicó.

Para Lalywood, este álbum nace de una necesidad personal de autoconocimiento frente a la desinformación hormonal que enfrentan las mujeres desde la niñez. No obstante, aclara que su enfoque no es didáctico, sino puramente artístico y sensorial.

“El álbum es un arte posmoderno que no busca explicar, sino conectar con la gente y hacerlos sentir”, señala.

Destaca, en especial, el tema Domingo de bajón como una pieza clave para comprender el álbum y su conexión con el ciclo menstrual desde la metáfora y la poesía.

Colaboraciones y narrativa visual

El lanzamiento viene acompañado de una propuesta visual de alto nivel, con un videoclip grabado en locaciones tan diversas como San Diego, Las Vegas y Barranquilla.

La elección de los escenarios responde a la temática de la canción; mientras que la energía de los casinos en Las Vegas refuerza la idea de la "suerte", la inclusión de Barranquilla representa el anclaje a su identidad y origen.

En este proceso, la colaboración con la artista Aleja Díaz resultó fundamental. Lalywood destaca la conexión inmediata entre ambas y la disposición de Díaz para sumarse a una propuesta que otros artistas declinaron.

“Ella desde un principio estuvo a bordo del proyecto. Era para ella”, concluye la intérprete.

Con Declaraciones Menstruales Sinceras, Lalywood se posiciona como una de las voces más disruptivas de la escena actual, transformando lo biológico en un manifiesto artístico que invita a la reflexión sin perder la potencia del ritmo urbano.

TESUER ya está disponible en todas las plataformas digitales.