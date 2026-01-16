viernes 16  de  enero 2026
MÚSICA

La cantante Lalywood presenta tema sobre identidad femenina

La cantante inaugura su etapa más ambiciosa con el lanzamiento del primer sencillo de su próximo álbum conceptual Declaraciones Menstruales Sinceras

La cantante Lalywood presenta su sencillo&nbsp;TESUER

La cantante Lalywood presenta su sencillo TESUER

Cortesía
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- La artista barranquillera Lalywood ha dado un paso firme en la consolidación de su carrera musical con el estreno de TESUER, el primer sencillo oficial de su esperado álbum conceptual titulado Declaraciones Menstruales Sinceras, en donde fusiona la estética femenina con una cruda honestidad sobre la emocionalidad de la mujer

Tras una trayectoria marcada por la publicación de diversos sencillos y un EP, este proyecto representa un punto de inflexión en su narrativa artística.

Lee además
El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum México en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.  
MÚSICA

Julio Iglesias responde a acusaciones de abuso sexual: "Son absolutamente falsas"
El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.
JUSTICIA

Confirman que exempleadas de Julio Iglesias declararán ante fiscalía española

Manifestación del éxito

TESUER no es solo una pieza musical, sino el inicio de un recorrido por las distintas etapas del ciclo menstrual.

Ubicada en la fase folicular, la canción encapsula un estado de plenitud y vitalidad. Según explica la propia cantautora. “Es una canción súper enérgica. Esta es la fase en la que la mujer se siente con más energía para comerse al mundo. Es la manifestación de las bendiciones en la vida”.

En el plano sonoro, el tema propone una innovadora mezcla de rancha y dembow que además integra un homenaje a las raíces caribeñas de la artista. La influencia de la salsa clásica, específicamente de la emblemática pieza El día de mi suerte de Willie Colón y Héctor Lavoe, es palpable a través de un uso estratégico de trompetas.

“Yo crecí con esa canción en la costa Caribe de Colombia, dentro de una familia muy salsera. Era mi canción favorita, sobre todo por el mensaje que tiene. Con el productor hablábamos de que yo quería un tema muy enérgico, que tuviera el sample perfecto para transmitir esa vibra”, afirma Lalywood.

Autenticidad

El concepto central del álbum busca desafiar las convenciones al tratar abiertamente la menstruación, un tema históricamente silenciado o evitado en los espacios comerciales.

La cantante ha sido sincera sobre su lucha con el síndrome de ovario poliquístico, lo que la llevó a entender mejor su ciclo. Al escribir la primera canción del proyecto, estuvo en contacto con un productor que rechazó trabajar con ella.

“Creo que uno siempre debe hacer lo que uno siente, no lo que está de moda o lo que la gente quiera escuchar. Este productor no quería escuchar la palabra ‘menstruación’, pero a mí eso no me importó”, explicó.

Para Lalywood, este álbum nace de una necesidad personal de autoconocimiento frente a la desinformación hormonal que enfrentan las mujeres desde la niñez. No obstante, aclara que su enfoque no es didáctico, sino puramente artístico y sensorial.

“El álbum es un arte posmoderno que no busca explicar, sino conectar con la gente y hacerlos sentir”, señala.

Destaca, en especial, el tema Domingo de bajón como una pieza clave para comprender el álbum y su conexión con el ciclo menstrual desde la metáfora y la poesía.

Colaboraciones y narrativa visual

El lanzamiento viene acompañado de una propuesta visual de alto nivel, con un videoclip grabado en locaciones tan diversas como San Diego, Las Vegas y Barranquilla.

La elección de los escenarios responde a la temática de la canción; mientras que la energía de los casinos en Las Vegas refuerza la idea de la "suerte", la inclusión de Barranquilla representa el anclaje a su identidad y origen.

En este proceso, la colaboración con la artista Aleja Díaz resultó fundamental. Lalywood destaca la conexión inmediata entre ambas y la disposición de Díaz para sumarse a una propuesta que otros artistas declinaron.

“Ella desde un principio estuvo a bordo del proyecto. Era para ella”, concluye la intérprete.

Con Declaraciones Menstruales Sinceras, Lalywood se posiciona como una de las voces más disruptivas de la escena actual, transformando lo biológico en un manifiesto artístico que invita a la reflexión sin perder la potencia del ritmo urbano.

TESUER ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Embed

Temas
Te puede interesar

Estudian retirar Medalla de Bellas Artes a Julio Iglesias por acusaciones de acoso sexual

Bad Bunny estrena tráiler de presentación para medio tiempo del Súper Bowl

Eurovisión celebra 70 aniversario con una gira

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. 
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
Política

Trump saluda gesto "maravilloso" de María Corina Machado que le entregó su medalla del Nobel

El sector inmobiliario se encuentra en una crisis desde hace varios años en Florida.
VIVIENDA

Legislatura de Florida abre la puerta a un recorte histórico del impuesto a la propiedad

Abrigos listos, precaución al amanecer y atención a los cambios del tiempo serán parte de la rutina durante los próximos días en Miami y toda la región.
TEMPORADA INVERNAL

El frío ya toca la puerta del sur de Florida: bajan los termómetros y rige advertencia

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump video
DECLARACIONES A LA PRENSA

María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

Te puede interesar

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump video
DECLARACIONES A LA PRENSA

María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza alentadores resultados económicos en EEUU

Don Gaetz, senador estatal republicano por Crestview. 
UNANIMIDAD

Florida: Aprueban más supervisión a vouchers escolares por $270 millones en pagos a estudiantes no localizados

Abrigos listos, precaución al amanecer y atención a los cambios del tiempo serán parte de la rutina durante los próximos días en Miami y toda la región.
TEMPORADA INVERNAL

El frío ya toca la puerta del sur de Florida: bajan los termómetros y rige advertencia

Militares en Cuba.  video
DERROTA

Militar cubano herido admite que no contaban con armamento suficiente para defender a Maduro