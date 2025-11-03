lunes 3  de  noviembre 2025
La cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal ponen fin a su romance

Nicole Denise Cucco, nombre de pila de la artista, y Yamal se conocieron durante la polémica fiesta de cumpleaños en el que el español celebró sus 18

La cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal.

La cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal. 

Captura de pantalla/Youtube/Diario AS
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El romance entre la cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal ha llegado a su fin. Así lo confirmó el extremo derecho en el F. C. Barcelona al programa de Televisión Española D Corazón, y aclaró que la separación no estuvo marcada por una infidelidad.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, dijo al periodista Javier Hoyos.

En días pasados los rumores sobre la ruptura alimentaban las redes sociales, donde se especulaba que el futbolista le había sido infiel a la argentina durante una fiesta a la que asistió en Milán con unos amigos.

"No le he sido infiel ni he estado con otra persona", enfatizó.

Relación

Nicole Denise Cucco, nombre de pila de la artista, y Yamal se conocieron durante la polémica fiesta de cumpleaños en el que el español celebró sus 18. Desde entonces, los rumores sobre una relación comenzaron a crecer.

Ambos confirmaron el romance a finales de verano, cuando en las historias, Lamine publicó un retrato junto a la rapera argentina. Ambos posaban sentados, mientras él la abrazaba y posaba su mano en la parte baja de su cadera. El espacio estaba decorado con globos rojos y rosados con forma de corazones, rosas de los mismos colores y una mesa con pétalos y una torta blanca.

Nicki Nicole y Lamine Yamal
Nicki Nicole y Lamine Yamal juntos en Mónaco.

Nicki Nicole y Lamine Yamal juntos en Mónaco.

