La Dra. Amor: "Hay que amarse a sí mismo antes de buscar pareja"

Para solteros y casados

Sin dejar de lado a quienes no cuentan con un compañero de vida, Cecilia Alegría también advierte a través del texto a los solteros sobre los errores más comunes a la hora de buscar pareja, e invita a reflexionar sobre las relaciones saludables en la vida de quienes están en una constante búsqueda.

“Quiero que los solteros entiendan que cualquier experiencia pasada y cualquier fracaso amoroso es valioso desde dos perspectivas: para enseñarnos a no tropezar con la misma piedra y saber lo que no vamos a permitir en la próxima relación; y para aprender lecciones sobre nosotros mismos, saber en qué estamos fallando y qué debemos transformar o mejorar para que en la siguiente oportunidad la relación sea armoniosa, duradera y feliz”, afirmó la experta.

“Quienes se desesperan por encontrar el amor están partiendo de un supuesto muy peligroso. Como todo el mundo tiene pareja y parece estar feliz en sus relaciones, esto genera una ansiedad en quienes están solteros, y ese es el peor camino. Hay que aceptar la soltería como una etapa bella, de conocimiento de los demás y de uno mismo, y de profundización desde la perspectiva espiritual para saber quién uno es y lo que busca. Los solteros no son perdedores, al contrario, porque como dice el sabio refrán: es mejor estar solo que mal acompañado”, agregó.

Por otro lado, considera que el verdadero amor supera las desilusiones, porque radica en la aceptación.

“Hay mucha gente desilusionada, defraudada, decepcionada, y es parte del proceso que hay que vivir. Cuando nos enamoramos aparece una primera parte que es la fascinación y el deslumbramiento, donde solo vemos las virtudes de la otra persona y su lado positivo, por eso esa etapa se conoce como el amor ciego; pero luego, conforme se conoce a la persona, el siguiente ciclo suele ser la decepción. Y ahí entra a tallar el verdadero amor, porque la persona que ama de verdad, no desde la fantasía, la ilusión y lo epidérmico, sabe que el amor va más allá de eso. El amor es la aceptación del otro tal cual es, sin pretender cambiarlo”.

Su misión

Tras el éxito de libros como Al rescate de tu comunicación de pareja’, en el que habla de los problemas en la comunicación; Radiografía del hombre infiel, con el que alerta a la mujer; y Sexo sagrado y lazos del alma, texto en el que presenta la problemática de una sociedad erotizada, La Dra. Amor comparte este año una publicación que define como sublime y espiritual, y que refleja su trayectoria profesional y personal en el campo de las relaciones, destacando al amor propio, como el más importante.

“Este amor es fundamental, después del amor de Dios. Sin amor propio, no vamos a tener una buena relación de pareja. Y para incrementar el amor propio hay que reconocer que quererse a sí mismo no es egoísmo, soberbia ni vanidad; al contrario, quererse uno mismo parte de la base de la humildad, de reconocer los defectos y de perdonarlos con objetividad y compasión. No hay que condenarse y no hay que juzgarse, hay que aceptarse y modificar lo que no está bien por el beneficio propio y de los demás. Para eso, es vital tener una identidad basada en nuestro creador. Observar quiénes somos, pero siempre mirando hacia arriba”, finalizó.

Si desea saber más de Cecilia Alegría, puede visitar su perfil en Instagram @ ladoctoraamor.