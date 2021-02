La historia de amor de Ivana de María y Arap Bethke

“Curiosamente, estaba yo grabando La piloto y ella llegó con una botarga de embarazada, con la cara toda sucia. Nos sentamos en el comedor y empezamos a hablar, y resulta que ella hacía un personaje al que mi personaje secuestraba en un helicóptero, y después a medio vuelo ella empezaba a dar a luz, entonces aterrizamos en el medio de una selva, encontramos una clínica, ella perdía el bebé y la dejábamos ahí abandonada”, recordó Arap Bethke sobre las circunstancias en las que conoció a su actual prometida.

“Después de todo ese maltrato (risas) la invité a cenar; ahí empezamos a hablar y hablar, y no hemos parado”, agregó el actor, durante una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS poco antes del estreno de la serie de Telemundo, Buscando a Frida, en la cual encarna a Martin Cabrera, el inspector a cargo del caso de la desaparición de la joven Frida.

Para Bethke, quien también aboga por la igualdad de género mediante la campaña He For She de ONU Mujeres México, la pandemia estrechó su relación y fortaleció el amor luego de convivir tantos meses juntos aislados del mundo.

“Una de las mejores cosas que me pasó en el 2020 fue la conexión que hice con Ivana. Al estar encerrados sin poder salir, como estuvimos todos durante ocho meses, y el poder tener una relación tan bonita de tanto crecimiento y tantas enseñanzas, a pesar de la montaña rusa emocional que todos pasamos, porque había días que no me quería parar de la cama, algunos que quería ser súper productivo, otros quería desayunar pizza y otros que quería hacer ejercicios. Fue todo un tema pero, a pesar de todo eso, mi relación con Ivana se fortaleció mucho porque nos dimos cuenta de que si no pudiéramos salir, ella y yo somos mejores amigos. Fue muy bonito”, contó sobre cómo se ha solidificado el amor entre ambos.

Embed View this post on Instagram A post shared by Arap Bethke (@arapmx)

El actor también recordó el momento romántico en el que le pidió a Ivana que fuera su esposa en el último día del pasado año, aunque no tienen prisa por llegar al altar mientras dure la pandemia.

“Fue muy inesperado; estábamos ahí, y pasamos un momento bonito en el ultimo atardecer del año. Fue muy espontáneo, muy poco planeado, pero ya lo habíamos estado hablando. Entonces fue un momento de cementar ese grande amor que hemos tenido. Ahora estamos súper felices, no tenemos aún la fecha, queremos esperar a que pase todo esto, pero por ahora estamos disfrutando este momento de estar comprometidos que es muy bonito”, dijo.

Embed View this post on Instagram A post shared by Ivana De Maria (@ivanamaria)

A la pregunta de cómo hubiera reaccionado si Ivana hubiera tomado la iniciativa, Arap Bethke contestó: “Le hubiera dicho que sí, pero la hubiera hecho sufrir un poco (risas)”.