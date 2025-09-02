"La Isla: Desafío Extremo" regresa con Héctor Suárez Gomís como conductor

La competencia reunirá a 18 participantes que deberán resistir duras pruebas físicas y mentales en las playas y selvas del Caribe

MIAMI.- Telemundo anunció el regreso de La Isla: Desafío Extremo, la competencia de supervivencia más intensa de la televisión en español, que estrenará una nueva temporada este octubre. En esta edición, el conductor será el actor y presentador mexicano Héctor Suárez Gomís, quien guiará a la audiencia en una aventura marcada por la estrategia, la fuerza y las alianzas inesperadas.

La competencia reunirá a 18 participantes que deberán resistir duras pruebas físicas y mentales en las playas y selvas del Caribe. El premio en juego: 200,000 dólares en efectivo. Aunque los nombres de los concursantes se darán a conocer en las próximas semanas, la producción adelantó que el grupo estará conformado por una combinación de celebridades, figuras de reality shows y competidores anónimos dispuestos a poner a prueba sus límites.

Suárez Gomís, reconocido por su versatilidad en televisión, cine y teatro, suma ahora el rol de conductor a su carrera. En Telemundo, ha participado en proyectos como Top Chef VIP, Betty en NY y 100 Días Para Enamorarnos. Hijo del legendario actor Héctor Suárez, el también cantante y comediante se ha consolidado como una figura carismática dentro del entretenimiento hispano.

En esta temporada, los concursantes vivirán una experiencia extrema divididos en equipos, con condiciones de vida que oscilarán entre el lujo y la total precariedad. Semana a semana deberán superar pruebas de supervivencia, hasta llegar a la fase final, donde cada desafío será individual y solo uno logrará alzarse con el gran premio.

Los televidentes podrán seguir la competencia en vivo por Telemundo y ponerse al día a través de la app oficial. Además, la cadena compartirá contenido exclusivo en su canal de YouTube y en redes sociales bajo el hashtag #LaIslaDesafioExtremo.

La Isla: Desafío Extremo es una producción de ACUNMEDYA para Telemundo, bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez y Pancho Calvo.