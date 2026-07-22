La moda que se escribe: Sofía Gallo describe su carrera como fashion consultant

MIAMI.- Eran las dos de la mañana en Japón cuando sonó el teléfono. Del otro lado del mundo, con doce horas de diferencia, Nueva York recién arrancaba su jornada y una fuente respondía un mensaje pendiente. Sofía Gallo se levantó, contestó y siguió armando su primera nota periodística: el perfil de Anabel Sánchez, la modelo argentina de San Francisco Solano, en el conurbano bonaerense, que pasó de un video viral en TikTok a una convocatoria de Vogue Open Call, de ahí a firmar con Multitalent Agency y finalmente a debutar en las pasarelas de la New York Fashion Week, dentro del circuito Runway 7, compartiendo escenario con Valeria Mazza.

"Conseguir contactar a Anabel, coordinar los tiempos, esperar respuestas y sostener una conversación a distancia con esa diferencia horaria implicó quedarme despierta hasta tarde, levantarme a las dos de la mañana porque me había llegado un mensaje, y construir la nota literalmente entre franjas horarias opuestas", recuerda. "Pero salió."

Salió, y salió tres veces. La historia se publicó originalmente en la prestigiosa revista Marie Claire, y después circuló, en versiones distintas, en Semanario y en DIB. Para Gallo, ese dato no es una anécdota de distribución sino una validación de peso editorial que ha amasado en su carrera como fashion consultant, con base en Nueva York y una trayectoria que atraviesa la dirección creativa, el estilismo y la construcción de imagen de marca—, pero tiene también una segunda pata que ella reivindica con la misma seriedad: la de cronista cultural.

Argentina de origen, formada en la Universidad de Palermo, donde se recibió de Producción de Modas y Styling en diciembre de 2022 y de Diseño Textil y de Indumentaria en mayo de 2023, hoy cursa en Nueva York el Clo3D Virtual Fashion Design Certificate en Parsons School of Design, The New School. En paralelo, escribe y lo hace con una posición tomada y una opinión definida.

Pasión por la moda

El origen de esa voz no estuvo en una redacción, sino en una red social. Durante años, Gallo publicó de manera sostenida en LinkedIn sobre moda, cultura, industria y procesos creativos, hasta acumular más de una decena de artículos profesionales y publicaciones que superan las cien mil visualizaciones combinadas.

"Para mí, LinkedIn fue mi primer espacio editorial real: un lugar donde aprendí a poner ideas en palabras, a defender una mirada y a construir un argumento sobre por qué la moda funciona como funciona", dice. Ese ejercicio, que empezó casi como una disciplina personal, terminó definiendo su ángulo. "No me interesa la crónica de pasarela ni el catálogo de tendencias", aclara. "Me interesa el pensamiento sobre por qué la moda se mueve como se mueve, qué tensiones culturales reflejan ciertos cambios estéticos, y qué cuentan las marcas cuando deciden cómo mostrarse al mundo."

El primer salto a un medio llegó en febrero de 2022, cuando Pompa Magazine la acreditó como prensa para cubrir la New York Fashion Week. Las notas salieron firmadas con su nombre como crédito y verlo encabezando una cobertura fue, según cuenta, una forma muy concreta de reconocimiento. El punto alto de esa temporada no fue un desfile sino una iniciativa: su participación en el Black Fashion Council, el espacio que articula la presencia de diseñadores y profesionales negros dentro del calendario oficial neoyorquino, que cubrió desde adentro. Ahí conoció el trabajo de firmas como Ciriaco, Jeofroi, Diotima, Torlowei y Christian Colorado, nombres que después seguiría de cerca.

Tres años más tarde, en 2025, volvió a colaborar con Pompa, esta vez para cubrir el desfile de Christian Cowan en la New York Fashion Week, con performances en vivo de Kesha y Sam Smith. Entre una y otra cobertura hay una diferencia de mirada que ella misma reconoce: en 2022 entraba a documentar; en 2025 entraba entendiendo, desde adentro, cómo se construye un show de ese nivel, porque para entonces ya había dirigido campañas y armado un desfile en el calendario de London Fashion Week.

Esa doble condición —la de quien produce moda y la de quien la relata— es lo que vuelve particular su trabajo editorial. Gallo no llega a la escritura como observadora externa: llega con la experiencia de haber cofundado su propia marca de autor a los veinte años, de haber dirigido creativamente etiquetas consolidadas y de haber estilizado runway internacional. Esa acumulación aparece en el texto. "Escribir, en mi caso, no es comunicar opinión por opinión", sostiene. "Es obligarme a estudiar, procesar y entender en profundidad cada tema sobre el que escribo."

Su producción editorial no se agota, además, en la firma. Bajo el mismo paraguas ubica el trabajo de dirección y estilismo de producciones editoriales para marcas —desde las campañas insignia que condujo en Buenos Aires hasta una campaña internacional producida en Corea—, porque entiende que un editorial de marca, un lookbook o una campaña son piezas pensadas para circular en medios y construir narrativa. "En cada uno de esos proyectos pensé el editorial como narrativa, no como producto: qué historia cuenta esta marca, en qué encuadre, con qué tono, frente a qué tipo de lector", explica.

Hay algo más en el fondo de esta área profesional, y tiene que ver con la función que Gallo le asigna al periodismo dentro de la industria: la de amplificar movimientos que de otro modo no llegarían al centro de la conversación. Detectar quién importa, por qué importa y cómo contarlo.