CERTAMEN DE BELLEZA

La modelo Clara Vegas se corona Miss Venezuela 2025

La modelo de 23 años figuraba como una de las favoritas y ahora continúa con el legado de su madre, Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990

Clara Vegas es coronada como Miss Universo Venezuela durante el concurso de belleza Miss Venezuela en Caracas el 4 de diciembre de 2025.

Clara Vegas es coronada como Miss Universo Venezuela durante el concurso de belleza Miss Venezuela en Caracas el 4 de diciembre de 2025.

AFP/Juan Barreto
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Clara Vegas Goetz, representante del estado Miranda, se coronó como la nueva soberana de la belleza venezolana. La modelo de 23 años se alzó con el título de Miss Venezuela 2025 en la edición número 73 del popular certamen, y será la encargada de representar al país caribeño en el Miss Universo 2026.

La ceremonia, conocida como la Noche Más Linda del Año, se llevó a cabo el jueves 4 de diciembre, en Espacio Caracas, un complejo ubicado en un centro comercial de la capital venezolana, donde se han desarrollado las tres últimas ediciones del certamen, que por años se realizó en el famoso Poliedro de Caracas.

Nuevamente, Maite Delgado fue la encargada de amenizar la gala, celebrando además los 20 años que lleva frente al concurso. Estuvo acompañada de José Andrés Padrón. La velada también contó con un homenaje Rubby Pérez.

Vegas Goetz destacó durante toda la preparación al concurso de belleza.

Embed

La joven se hizo viral meses atrás en redes sociales, cuando al volver a Venezuela para asistir a la graduación de su hermana, compartió un video en el que bromeaba sobre postularse al certamen para continuar el legado de su madre, Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990.

Desde entonces, Vegas Goetz se ganó el apoyo de muchos y compartía constantemente la evolución personal y profesional durante su paso por el Miss Venezuela. Además, se ganó el corazón de muchos con su autenticidad, carisma y desenvolvimiento en la pasarela.

Múltiples cuentas de misólogos la daban como la ganadora de la noche.

Embed

Cuadro finalista

Tras el opening, el jurado, conformado por Mariana Jiménez, Miss Venezuela 2014; Stephany Gutiérrez, Miss Venezuela 2017; Thalía Olvino, Miss Venezuela 2019; Luiseth Materan, Miss Venezuela Universo 2021; Osmariel Villalobos, Miss Venezuela Tierra 2011; Verónica Rodríguez de Guruceaga, presidenta del Centro Ghandi en Venezuela; y la periodista Milagros Zambrano, directora de Información de Venevisión, seleccionó a las 12 primeras finalistas:

Miss Sucre, Rosangel Mundaraín; Miss Delta Amacuro, Kelly Maita; Miss Barinas, Anabelly Ojeda; Miss Táchira, Valeria del Amor; Miss Portuguesa, Génesis Mendoza; Miss Bolívar, Yosdany Navarro; Miss Dependencias Federales, Valentina Martínez; Miss Monagas, Gabriela Villegas; Miss Yaracuy, Gabriela De La Cruz; Miss Miranda, Clara Vegas; Miss Mérida, Milena Soto; y Miss Amazonas, María Evangelista Alayón.

Embed

Posteriormente, se realizó el desfile en traje de baño y traje de gala, y el cuadro se redujo a las cinco semifinalistas: Miss Monagas, Gabriela Villegas; Miss Amazonas, María Evangelista Alayón; Miss Yaracuy, Gabriela De La Cruz; Miss Miranda, Clara Vegas; y Miss Mérida, Milena Soto.

Embed

Luego de la ronda de preguntas, se dio a conocer el cuadro final: Con Clara Vega como la nueva reina venezolana, la representante de Amazonas se posicionó como la primera finalista, el segundo lugar fue para Mérida; el tercero para Miss Yaracuy y Miss Monagas obtuvo la cuarta posición.

Durante la ceremonia también se entregaron badas especiales como Miss Diseño para Miss Distrito Capital; Miss Amistad para Miss Trujillo; Miss Elegancia para Miss Yaracuy y Miss Fotogénica para Miss Delta Amacuro.

Despedida de Stephany Abasali

Con la celebración del Miss Venezuela, Stephany Abasali despidió su reinado.

La modelo representó a Venezuela en el Miss Universo 2025, donde quedó como segunda finalista, y fue nombrada Miss Universo de las Américas, reconocimiento regional que la Organización Miss Universo otorga desde el 2024.

La cantante Manira fue la encargada de amenizar el último desfile de la soberana, al ritmo de un popurrí de música dedicada al país.

Embed

Reinas 2025

Un total de 25 candidatas participaron en la preparación para alzarse con una corona para representar a Venezuela en diversos certámenes de belleza internacionales.

Previo a la gran noche, la Organización Miss Universo coronó a Miss Zulia, Valeria Di Martino como Miss Venezuela International; Miss Falcón, Mística Núñez como Miss Venezuela World; y Miss Apure, Silvia Maestre como Miss Venezuela Supranational.

Embed

Temas
