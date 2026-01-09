La presentadora Osmariel Villalobos se somete a cirugía por cáncer de mama

MIAMI.- La presentadora venezolana Osmariel Villalobos se sometió a una mastectomía unilateral de seno derecho a causa del cáncer de mama que le fue diagnositcado en etapa temprana en octubre.

A través de una publicación en redes sociales, la modelo compartió que la cirugía se llevó a cabo el 7 de enero. Con una fotografía de ella en la habitación del centro médico en el que se operó, y esbozando una pequeña sonrisa, Villalobos escribió una poderosa reflexión sobre esta experiencia.

"Ayer, en horas de la mañana, fui intervenida. Mastectomía unilateral 'seno derecho' (ya luego doy detalles)", inicia el mensaje publicado el jueves 8 de enero. "Ayer también elegí soltar lo que ya cumplió su ciclo y no me pertenece. El cáncer no apareció de la nada. Fue una alerta temprana. Fue un límite amoroso. Un 'hasta aquí' que mi cuerpo pidió antes de romperse", sigue.

"Esta mama no falló. Me protegió como supo hacerlo. Hoy la honro… y la libero. Durante estos meses, rodeada de profesionales que me acompañaron con amor, entendí por qué llegó esta experiencia a mi vida… y también comprendí que podía irse", aseveró.

La conductora agradeció al equipo médico, espiritual, familiares, amigos y seguidores que le brindaron apoyo desde el diagnóstico, y manifestó que de este aprendizaje ahora podrá vivir una nueva esta más consciente y con el objetivo de siempre priorizar su salud.

"Gracias a mi terapista @lumonsalvetherapy, a mi doctora integrativa @macasoul y a mi guía espiritual @madeleinegomez19, por ayudarme a mirar de frente, a escuchar mi cuerpo y a transformar este proceso en aprendizaje y sanación. Dejo atrás viejas formas de vivir mi feminidad, el sacrificio disfrazado de amor y la autoexigencia constante. Entro y salgo de este proceso con gratitud, conciencia y paz. Más liviana. Más despierta. Más mía".

"Gracias a Dios por sostenerme en cada paso. Gracias a mi familia, amigos y a cada persona que me acompañó con amor, oraciones y presencia. No es el final de nada. Es el inicio de una forma distinta de vivir, de cuidarme y de elegirme", concluyó.

Diagnóstico

En octubre, Villalobos compartió que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. El anuncio lo hizo en un video que compartió en Instagram, donde expuso que tras sentirse un bulto en su seno, fue al médico.

"Hace unos meses me sentí una pelotica en mi seno derecho, fui a mi ginecólogo para revisármela y resultó ser que esa pelotica no era nada, pero durante el examen encontraron una bolita mucho más pequeña que yo ni siquiera había notado. Esa sí llamó la atención del doctor. Y me mandaron a hacer una biopsia”, dijo la modelo en días atrás cuando compartió la situación.

Días más tarde llegó el resultado de la biopsia que confirmaba el padecimiento: carcinoma ductal in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama .

Entonces, expuso que quiso hacer público su caso con la intención de ayudar a mujeres que atraviesen el mismo diagnóstico e instar a otras a hacerse un chequeo regular, e informó que se someterá a una cirugía llamada lumpectomía, donde se le extirpará el tumor y parte del tejido que lo rodea; posteriormente recibirá radioterapia y tomará un medicamento llamado tamoxifeno.