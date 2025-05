La promesa de Jennifer López a sus hijos tras separación de Ben Affleck

Dicho proceso la ha llevado a un momento de su vida que cataloga como uno de los mejores, pues se siente feliz y segura de sí misma.

Promesa a sus hijos

No obstante, sus hijos, Max y Emme, de 17 años, fueron un motor fundamental para salir adelante en medio del dolor que le embargó la separación.

"Les dije: ‘Les prometo que, aunque este es un momento muy difícil, van a ver cómo saldré de él mucho más fuerte y mejor'. Se lo prometí, y lo hice. Y así lo sienten ellos ahora mismo. Eso me da un gran sentido de paz en mi vida", manifestó JLo al diario español.

Ahora, la intérprete asegura que su presente trascurre de forma amena. "Lo estoy pasando en grande. Honestamente, creo que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida".

Por último, López señaló que aspira seguir trabajando en el amor propio y sorprender a sus seguidores con la reanudación de su gira.

Declaraciones de Ben Affleck

Declaraciones de Affleck

Fue a través de una entrevista que concedió a la revista GQ que el actor y productor alegó que la razón de la ruptura está lejos de ser la que la opinión pública supuso.

En 2024, cuando la crisis matrimonial de la pareja acaparó los titulares, se especuló que la personalidad de Affleck no se adaptó a la atención que recibía su entonces esposa.

Sin embargo, el actor explica que si bien es una persona reservada, esto no fue la causa de que la llama del romance se desvaneciera.

"Mi temperamento es un poco más reservado y privado que el de ella. Como sucede en las relaciones, no siempre tienes la misma actitud sobre estas cosas. ¿Cómo puedes reconciliar eso? Porque yo amo y apoyo a esta persona, yo creo en ella, es maravillosa, quiero que la gente vea eso", comentó.

El intérprete también explicó que pese a las diferencias, siente un profundo respeto por su exesposa.

"No fue la causa de una gran fractura. (Ella) es alguien por quien siento mucho respeto", alegó.

Asimismo, resaltó que la sociedad está acostumbrada a que en una separación debe existir un gran drama, pero en su caso no fue así. "Hay una tendencia de mirar las separaciones y querer identificar las causas de raíz o algo así. Pero honestamente la verdad es más cotidiana que lo que la gente creería. No hay escándalo, no hay telenovela, no hay intriga", aseguró.