La segunda temporada de "The Witcher" ya tiene a su Vesemir

Aunque la mayor parte de los seguidores de la serie alabaron la decisión, no faltan las voces de aquellos que lamentan que no haya sido Mark Hamill el elegido. El actor de "Star Wars" era uno de los gran favoritos en todas las quinielas.

"Me emociona dar la bienvenida a Kim Bodnia al reparto de The Witcher", afirmó la showrunner de la serie, Lauren S. Hissrich, en declaraciones a Deadline.

La guionista puso en valor la gran interpretación del intérprete en series como "Killing Eve" o "El puente", y aseguró sentirse confiada en que aportará "fuerza, tenacidad y calidez al personaje de Vesemir".

Aunque el personaje de Vesemir aparecerá en el spin-off en forma de anime titulado "The Witcher: Nightmare of the Wolf", se desconoce por el momento si será Kim Bodnia quien le dará voz.

En la obra original de Andrzej Sapkowski, Veremir aparece como mentor de Geralt de Rivia durante su entrenamiento en Kaer Morhen, tal y como se narra en "La sangre de los elfos".

A pesar de que aún no hay fecha de estreno para la segunda temporada de "The Witcher", se espera que llegue a lo largo de 2021.