Lady Gaga recibe un puesto en el gobierno de Estados Unidos

Igualmente, el excongresista de la Cámara de Representantes Steve Israel formará parte de esta comisión.

“¡Bienvenidos miembros recién designados al Comité de Artes y Humanidades del presidente, encabezado por @BruceCohen83 y @ladygaga! Estamos deseosos de asociarnos para impactar positivamente el trabajo de las artes, las bibliotecas, los museos y las humanidades en todo el país”, manifestó en Twitter la cuenta oficial del Comité.

El mensaje fue retuiteado por la cantante, quién agradeció al presidente Joe Biden y al Comité por tomarla en cuenta para tan importante aporte a las políticas culturales de su gobierno.

Por su parte, la directora ejecutiva del comité, Tsione Wolde-Michael señaló que estas personalidades tendrán un impacto positivo en el trabajo que realizan. “Un trabajo significativo que tendrá un impacto positivo en las artes, las bibliotecas, los museos y las humanidades públicas en las comunidades de todo el país”, destacó.

La adherencia de Gaga al comité no es una sorpresa, pues la artista ya había trabajado de cerca con el presidente Biden en la campaña It’s On Us, la cual buscó combatir las agresiones sexuales en las universidades. Además, Lady Gaga cantó el himno nacional en la investidura de Biden.

El Comité Presidencial para las Artes y Humanidades fue creado en el año 1982. El comunicado emitido por la Casa Blanca asevera que esta entidad tiene como fin: “asesorar al presidente en política cultural para mejorar el apoyo federal a las artes, las humanidades y los servicios de museos y bibliotecas”.

FUENTE: Redacción con información de AP