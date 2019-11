Largometraje rodado en Miami refleja el dolor de los presos políticos plantados en Cuba

“Tras realizar Leyendas del exilio me vinculé mucho con la vida de los patriotas cubanos. El empresario Leopoldo Fernández Pujals, es sobrino de un preso político que falleció este año, José Pujals, y él quería junto a Ángel de Fana (exprisionero político cubano), Ernesto Díaz Rodríguez (activista y escritor), hacer una película, pero no se había podido concretar. Finalmente, Ángel y Ernesto le propusieron a Leopoldo retomar el proyecto y me llamaron”, dijo Lilo Vilaplana a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la gestación de la película de la cual es coautor junto a Ángel Santiesteban, preso político que vive en Cuba, y Juan Manuel Cao, periodista y escritor encargado de perfilar los diálogos y otros aspectos del guion.

Plantados

El nombre de la cinta no es casualidad y se levanta como un grito de lucha y un homenaje a las personas que a pesar de la adversidad no se dejaron doblegar, ya que “plantados” se les llamó a los presos que se negaron a aceptar un régimen de trabajo forzado al cual los represores del gobierno le identificaron como Plan de Reeducación. El supuesto programa de reeducación estaba basado en que los reclusos trabajaran en las circunstancias más adversas y aceptaran el adoctrinamiento político a cambio de rebajas en sus condenas.

“Lo que más me llamó la atención es la nobleza de estos hombres, personas que a pesar de todo lo que sufrieron nunca buscaron venganza. Fueron condenados hasta 30 años de cárcel por luchar por la justicia, y tienen un amor patrio envidiable, por eso lucharon por una Cuba libre. El castrismo ha desconocido esto y ha tratado de ocultar esta historia porque los abusos que cometieron contra los presos políticos fueron terribles, pero jamás pudieron doblegar el espíritu de estos hombres que son indomables. Se plantaron [no aceptaron] frente al trabajo forzado, frente a la injusticia, jamás se doblegaron y por eso son unos vencedores”, agregó Vilaplana sobre la cinta que busca convertirse en el homenaje más ambicioso que el exilio ha realizado a los presos políticos cubanos.

WhatsApp Image 2019-11-12 at 9.10.38 AM.jpeg El director de cine y televisión Lilo Vilaplana filma una escena de la película Plantados. Cortesía/ Producción Plantados

Presupuesto millonario

Reconocido por su trabajo en Colombia en la serie El Capo y en Miami por dirigir Leyendas del exilio, Lilo Vilaplana cuenta con un presupuesto millonario que aporta el empresario cubano radicado en España Leopoldo Fernández Pujals, creador de negocios como la cadena Telepizza.

“Tenemos un buen presupuesto brindado por Centurión Films y Leopoldo Fernández Pujals, pero no como todo el mundo piensa. Tenemos los recursos para hacer desde Miami la película que merece el exilio cubano, y que narre la verdadera historia de Cuba, la que el castrismo ha querido ocultar, y eso es lo que se verá”, dijo Vilaplana, sin entregar cifras de la producción, las más grande y ambiciosa que haya filmado el exilio desde Miami.

Buscando también generar debate y ser una respuesta a producciones de Hollywood como Wasp Network, cinta que a juicio del director exaltó a los cinco espías cubanos glorificando su labor, Lilo espera que Plantados reciba el apoyo del público, de los medios y de la comunidad que representa.

“Lo que pasó con la película de los cinco espías (Wasp Network) es que estaban contando mentiras. Les falló el guion, el argumento, etcétera. Hay actores que se prestan a jugar con la izquierda, porque está de moda ser de izquierda. Ellos viven en el capitalismo jugando a ser zurdos”, dijo al ser consultado sobre la controversial producción protagonizada por Ana de Armas, Penélope Cruz y Édgar Ramírez.

Filmada en español con talentos de Miami, Plantados busca reflejar los horrores que se han vivido por décadas en las cárceles cubanas por medio de un guion que, si bien refleja ficción, está inspirado en hechos reales con actores cubanos que a juicio del director sienten la lucha de su pueblo, y entre los que se cuenta a Gilberto Reyes, Alberto Pujol, Carlos Cruz, Héctor Medina, Ariel Texidó, Adrián Mas, Ricardo Becerra, Frank Egusquiza, Yerandy Basart y Fabián Brando.

Juan Manuel cao contrataca

“Por fin se va a contar la verdad”, dijo Juan Manuel Cao, quien ha trabajado como guionista de la cinta y está encargado de cubrir y documentar el backstage de la misma.

“Hay que destacar el trabajo de Lilo (Vilaplana) que viene de Colombia, de tener una carrera exitosísima allá, y que llegó a despertarnos. Nosotros siempre nos pasábamos la vida justificándonos, diciendo que no tenemos dinero, que no hay presupuesto para hacer nada, y Lilo que lleva apenas cinco años en Miami vino a recordarnos que hay que convencer a quienes tienen los recursos. Vino a decirnos que sí se puede”, finalizó Cao.