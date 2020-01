Las atracciones más populares de San Agustín

El Castillo de San Marcos es uno de los principales encantos de San Agustín. Diseñada por el ingeniero español Ignacio Daza, su construcción comenzó un siglo después de que la ciudad fuera fundada por el almirante español Pedro Menéndez de Avilés.

castillo de san marcos 2.jpg En la terraza del Castillo de San Marcos descansa la artillería que se usaba contra los barcos piratas. Wilma Hdez.

En aquel entonces los piratas eran una constante amenaza y fue necesario levantar la fortaleza para proteger a la población. Por eso hasta hoy sus paredes recogen el paso de los barcos invasores y su terraza guarda la artillería que usaban contra estos.

Con 50 metros de altura, el actual St. Augustine Lighthouse fue construido en 1874 en el norte de Anastasia Island y funciona como museo y guía para embarcaciones.

st agustin lighthouse.jpeg St. Augustine Lighthouse. Wilma Hdez.

Aunque llegar a la cima de este faro puede resultar agotador luego de subir los 219 peldaños de hierro que conforman la escalera encaracolada. Una vez lograda la hazaña, la vista desde la cúspide es impresionante.

Los amantes de las antigüedades se deleitarán en el Lightner Museum, albergado en el edificio del histórico Hotel Alcazar, que fuera construido a mando del fundador del ferrocarril de la costa este de Florida, Henry Flagler.

lighten museum.jpg El Lightner Museum alberga antigüedades. Wilma Hdez.

En el primer piso del museo están recogidas algunas de las huellas de los nativos americanos.

En el The Oldest Store Museum se transportará a otra época y conocerá algunos de los artefactos, que a inicios del siglo XX fueran las adquisiciones más modernas, desde aparatos de madera que cualquier ama de casa anhelaba en aquel entonces para lavar la ropa u otros objetos útiles para los quehaceres domésticos, hasta las primeras bicicletas, entre otros inventos.

oldest storeJPG.JPG Entre otros artículos, en la Oldest Store puede encontrar una bicicleta de época. Wilma Hdez.

Otro recorrido muy solicitado conduce al Old Jail Museum, instalaciones que antiguamente albergaran a prisioneros de alta seguridad y sentenciados a muerte, entre otros destinados al encierro.

Realice unos de los tantos tours caza fantasmas para sentirse atraído por el ambiente que impera cuando cae el Sol.

Los amantes de lo paranormal pueden elegir entre varios recorridos que salen cada noche del museo Ripley´s Believe It or Not, en donde además le contarán algunas historietas sobre los fantasmas que se cree deambulan por las instalaciones.

El famoso festival de luces, Nights of Lights, se puede disfrutar este año hasta el 2 febrero.

nights of lights 2 s agustine.jpeg El festival Nights of Lights de San Agustín se puede disfrutar hasta el 2 de febrero. Wilma Hdez.

Desde Ripley's Believe It or Not se puede tomar uno de los trenes rojos que transitan durante todo el día y que durante el festival trasladan a los visitantes por las zonas más iluminadas, para que observen mejor el panorama, incluso con la ayuda de unos espejuelos 3D, a través de los cuales las lucecitas se transforman en copos de nieve de diferentes dimensiones.

nights of lights st agustine.jpeg Uno de los restaurantes iluminados en San Agustín Durante el festival de luces. que cada año arranca después de Thanksgiving y, en esta ocasión, se extiende hasta inicios de febrero. Wilma Hdez.

Otra manera de apreciar la magnitud de este espectáculo es mediante un paseo en barco de poco más de una hora por la Bahía de Matanzas. Si elige esta opción y suele marearse es recomendable que deje la cena para después.

El Potter’s Wax Museum, una de las mejores atracciones de este destino, expone las estatuas de cera de más de 160 personalidades. Aquí podrá ver a grandes figuras presidenciales y de las extintas monarquías, así como a las antagónicas de la historia y genios como Albert Einstein. Pero también podrá tomarse una foto con la estatua de Blanca Nieves, Walt Disney o con la de fenómenos más recientes como Britney Spears o los personajes de Star Wars.

elvis was figure en st agustin.jpeg La estatua de cera de Elvis Presley en el Potter’s Wax Museum, en San Agustín. Wilma Hdez.

Otra atracción que vale la pena conocer es la Oldest House (la casa más vieja). Conocida como la casa de los González-Álvarez, esta propiedad fue construida a inicios del siglo XVIII, y perteneció a varias familias de la alta sociedad. Lleva ese nombre precisamente por ser la más longeva que sobreviviera de las viviendas coloniales españolas en San Agustín, donde hasta hoy se conserva el estilo arquitectónico victoriano que le aporta un aire antiguo a la ciudad.

exterior del oldest house st agustin.jpeg Vista desde el patio de Oldest House en San Agustín. Wilma Hdez.

Una opción para cenar es el Raintree Restaurant, donde puede degustar una suculenta langosta o si prefiere algo más ligero, una rica ensalada César. Si elige comer aquí, reserve la mesa debajo del gazebo (dosel). Desde allí contemplará toda la decoración en las afueras del restaurante.

raintree restaurant.jpeg Una de las exquisiteces que sirven en el Raintree Restaurant, en San Agustín. Wilma Hdez.

El Tryp by Wyndham Sebastian es ideal para pernoctar. Aunque no está ubicado en el casco histórico de la ciudad, está en la arteria principal que conduce al Castillo de San Marcos, entre otras atracciones. A pocos minutos del hotel podrá encontrar el Ripley's Believe It or Not Museum y varios restaurantes.