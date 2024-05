Las Burke: "Es muy importante preservar las raíces"

“Mi show es el 18, a las 4 de la tarde. Será bastante bailable porque a Cuba Nostalgia la gente va a divertirse. Voy a cantar mis canciones más bailables. Por supuesto, siempre le hago un homenaje a mi abuela, canto alguna canción de ella, un bolero. También canciones de La Lupe, de mi disco de La Mala. Algún guiño también a doña Celia, pero el show será más basado en temas que escribo, como Tu corazón, Más na’ contigo, Si ya no tengo tu corazón. Es un show diferente, no habrá tanta balada porque la gente quiere divertirse y bailar mucho”, adelantó Lena Burke en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Por su parte, Malena, quien no actuará esta vez, recordó lo emocionante que estuvo la pasada edición.

“Yo he actuado tres o cuatro veces. La más reciente fue el año pasado. Fue muy bonito, estuve en el salón grande, había más de 1000 personas. Y además me llevaron a la Virgen de la Caridad, del santuario de la Ermita. La subieron hasta la pista mientras cantaba. Fue emocionante y yo le canté. Estoy erizada hablando de eso, imagínate cómo estuvo ese público”, contó Malena.

“Creo que hacer Cuba Nostalgia es una de las ideas más bonitas que ha tenido Peter Regalado para hacer valer nuestra cultura cubana para las nuevas generaciones, sobre todo, porque van de todas las edades y de varios países. No solo van cubanos, es para América Latina completa. Entonces ha sido un honor que me haya incluido tantas veces en Cuba Nostalgia. Esta vez voy a ver a mi hija”, agregó.

La música, una de las principales atracciones del evento, ha sido precisamente un pilar de la cultura cubana que la isla ha exportado al mundo. Por tanto, las Burkes coinciden en la importancia de la música como herramienta cultural para movilizar, unir y llegar a nuevas generaciones, como se propone Cuba Nostalgia.

“La música mueve a la gente. Yo creo que es el lenguaje más universal, pero también el más fácil de llegarle a la gente, porque a veces ni se entiende la letra, pero la melodía o el ritmo llaman la atención. Y esa es la importancia de la música, que alivia, que atrae a todas las generaciones”, expuso Lena.

A lo que su madre añadió: “La música es el alma de los pueblos. A mí hay canciones que me gustan y, aunque no soy experta en el inglés, en cuanto las escucho se me salen las lágrimas. Lo mismo les pasa a los americanos con las cosas cubanas que a veces escuchan y no saben lo que están diciendo, pero sí saben que les gusta y bailan”.

Pero ¿por qué es tan necesario en tiempos actuales preservar las tradiciones para las nuevas generaciones de cubanos? Porque la identidad cultural une y contribuye a la formación del individuo en la sociedad. La identidad cultural cuenta nuestra historia como seres humanos desde una perspectiva en común. Y eventos como Cuba Nostalgia pueden aportar a este propósito.

“Es muy importante preservar las raíces, las tradiciones, porque esa es la manera que conservamos quienes somos. Yo no tengo hijos todavía, pero es una forma de contarles a nuestros hijos o sobrinos de dónde venimos. Y este evento atrae a toda la familia”, dijo Lena.

Desde su lugar en el escenario en otras ediciones de Cuba Nostalgia, Malena ha intentado llegar a las nuevas generaciones. Y ese ha sido su aporte a la labor de mantener las tradiciones cubanas: su voz.

“Hay que preservar las raíces, porque de ahí sale todo. Me imagino que cada país hace eso. Y entonces nosotros en este memento tratamos de hacerlo. Cada vez que hago un show, trato de cantar cosas de ahora, pero también antiguas para que esa gente joven escuche lo que hacía Barbarito Diez”, dijo Malena.

Asimismo, Cuba Nostalgia es sinónimo de buen ambiente, buena música y de esa añoranza por la isla que, lejos de difuminarse, prevalece en muchos con el paso del tiempo.

Malena echa de menos el modo de vida de aquella época en la que solía cantar todas las noches en La Habana, pero también esa manera de ser característica de sus paisanos.

“Extraño a los amigos que he dejado, porque allá tengo familia lejana solamente, todos los demás se han muerto. Entonces añoro la convivencia de cómo es el cubano, de cómo vivíamos en mi época, que salíamos de trabajar de los cabarés y nos sentábamos en el malecón a tomarnos un buche de ron. Esas cosas las extraño muchísimo. Extraño caminar por las calles de mi Habana Vieja, extraño muchas cosas. Yo sí tuve la oportunidad de cantar desde la Punta de Maisi hasta el Cabo de San Antonio, gracias a mi madre, Elena Burke, que me llevó, porque todavía yo no era cantante profesional. Y ella me tomó de la mano y me hizo cantar. Extraño cantar todos los días, dos y tres shows diarios. Extraño Cienfuegos. Y extraño Bayamo, que me encantaba”, expresó Malena Burke.

“Trabajaba en Tropicana, en el Capri, el Riviera, en el Habana Libre, hacíamos doble cabaré, íbamos alternando. Había que hacer teatro, radio y televisión. Había que trabajar muchísimo en la década del 80, que fue cuando más yo trabajé. Y esas cosas por supuesto que se extrañan. Yo estudié en la misma escuela que Lena, pero unos años antes”, agregó, entre risas.

Aunque Lena tenía 16 años cuando emigró, aún conserva gratos recuerdos del tiempo que vivió en la isla.

“La casa donde me crie, los amigos de la infancia, que todos están regados por distintos países. La escuela donde primero estudié música, siempre se extraña todo eso. Y el tiempo de la adolescencia que estuve allá. Creo que este evento nos hace recordar muchas cosas, como eso de caminar por las calles, como dice mami. Yo no me acuerdo tanto como ella de las calles”, dijo Lena.