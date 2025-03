Las mujeres toman la escena de Miami: IX Festival Internacional de Teatro Casandra

El evento reunirá en esta edición a prestigiosas compañías teatrales de Argentina, España, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. Las funciones y los eventos tendrán lugar en el Sandrell Rivers Theater y en otras salas de la ciudad, como Artefactus Cultural Art Project y el Koubek Center del Miami Dade College.

“La misión del festival es resistir. Todos los años es un desafío distinto, un problema diferente, una circunstancia que cambia todo el tiempo. El propósito de nuestro equipo es resistir y hacer alianzas”, declaró Lilliam Vega en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS. “La misión del festival es resistir. Todos los años es un desafío distinto, un problema diferente, una circunstancia que cambia todo el tiempo. El propósito de nuestro equipo es resistir y hacer alianzas”, declaró Lilliam Vega en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Este año estamos honrando a la maestra, directora y actriz puertorriqueña, Rosalba Rolón, que ha jugado un papel muy importante dentro del teatro puertorriqueño en el Bronx”, reveló la directora y actriz. Al respecto, destacó: “Hemos reconocido figuras de teatro a lo largo de los años del teatro local y también internacional. Para mí el apoyo al teatro local es muy importante, a las compañías, a los jóvenes que emergen, a la gente que está acabada de llegar y necesita una guía, pues El Ingenio se ocupa también”.

Hacer teatro en Miami es un desafío y Vega lo ha sorteado con creatividad y talento: “La primera edición fue un reto muy grande. Ese primer festival lo hicimos con mucho miedo, pero con mucho apoyo de amigos, de gente del medio que colaboró mucho, éramos un gran equipo”.

“Han sido nueve años ininterrumpidos. No hemos parado ni en pandemia. Hicimos dos años de festival virtual y fue súper fuerte también. De alguna manera fuimos pioneros de todo el tema virtual porque los teatros cerraron en marzo y nosotros en junio ya abrimos un programa para trescientos estudiantes de manera virtual. El reto ha sido continuar, no suspender nunca el festival pase lo que pase. Se cierran unas puertas y vamos a tocar otras”, amplió.

Más allá de las puestas en escena, el festival ofrecerá un programa integral que incluye conversatorios, lanzamientos de libros, exposiciones de artes visuales y la presentación de audiovisuales. Estas actividades buscan fomentar la creatividad desde la visión de actores, músicos, autores y artistas plásticos.

Sobre la pieza que abre el festival “Eva”, indicó que “es una historia de una mujer contada por varias mujeres, y Flora Lauten tiene una aparición especial, le gustó mucho el proceso, y ha sido una gran alumna. No es la primera vez que trabajamos juntas, y es muy bonito tener a la maestra ahí”.

Vale destacar que El Ingenio Teatro tiene un fuerte compromiso con la comunidad: “Si el tema es intergeneracional, pues vamos a los centros comunitarios de las personas mayores, les ofrecemos teatro, tratamos de involucrarlos en los proyectos. Si se trata de los veteranos, nos vamos al hospital de veteranos, ayudamos en la misa de los veteranos. En el caso de los niños, estamos con ellos en la Pequeña Habana. A todos esos círculos los vinculamos al festival también. Y tratamos de hacer que descubran que en definitiva sus problemas son universales, no importa la cultura, la procedencia. Y eso nos une y nos fortalece mucho como festival”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Ingenio Teatro (@ingenioteatro)

Programación

El viernes 14 de marzo será la inauguración del festival en el Sandrell Rivers Theater, con una exposición de la artista Vicky López a las 7 de la noche. Y una hora después, en el mismo teatro, subirá a escena la pieza “Eva”, escrita por Adyel Quintero y la propia Lilliam Vega, una producción de El Ingenio Teatro. La obra cuenta con las actuaciones de Ivanesa Cabrera, Simone Balmaseda, Kirenia Vega, Dianet Conde y Fanny Tachin, además de la participación especial de Flora Lauten, una figura indispensable de la escena cubana.

En ese mismo teatro, el sábado 15 de marzo en la noche se inaugura una exposición del artista visual Erick Olivera, seguida por la segunda función de la obra teatral “Eva”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Ingenio Teatro (@ingenioteatro)

El domingo 16 de marzo a las 2 de la tarde en el Sandrell Rivers Theater se presenta la pieza “Las oscuras horas del fénix”, dirigida por José Manuel Domínguez (Antiheroes project), con las actuaciones de Belén Curiuni, Raydel Casas, Yamilet Pedro, Yusan Mulet y el propio José Manuel Domínguez. También ese domingo, a las 6 de la tarde, sube al escenario de Artefactus Cultural Project la obra “Delirios”, escrita y dirigida por Eddy Díaz-Souza, con las interpretaciones de Rei Prado, Belkis Proenza, Alberto Menéndez y Santiago Salas.

El Koubek Center del Miami Dade College acogerá el lunes 17 de marzo a las 7 de la noche una conferencia sobre teatro comunitario, moderada por Ivonne López Arenal, con la participación de Madelyn Llanes, Joel Almono y Flora Lauten, en tributo a Rosalba Rolón, seguido de un concierto del grupo Mala Yerba.

El 18 de marzo en el Sandrell Rivers Theater, a las 7 pm, se presentará el libro Stories to answer your child’s, toughest questions in life, de Adyel Quintero. Luego será la conferencia El Cuento del Cuento, por Yanitzia Canetti, y el performance “Completamente diferente”, con la talentosa actriz Lili Rentería junto a los niños del Centro Mater Art Education Program.

En ese mismo teatro, el 19 de marzo a las 8 de la noche, se presenta el monólogo “La Casa de Bernarda Alba”, por L'ARCANO Theater Corporation, con la actuación de Raquel Santiago Rodríguez.

También en el Sandrell Rivers Theater, el jueves 20 de marzo, la compañía teatral HAVANAFAMA presenta la obra “El viaje de la esperanza”, dirigida por Juan Roca, con actuaciones de Verónica Abruza, Rei Prado, Dairin Valdés, Dianet Conde y Osiel Veliz, con una participación especial de Jorge Ovies. Y el 21 de marzo se proyectará el documental “Duende en la sombra”, de Miguel Castanet, tributo a la fotógrafa Asela Torres.

En ese escenario, el sábado 22 de marzo a las 8 de la noche se presenta “Archipiélago”, con texto, actuación y dirección de Begoña Caparrós.

La clausura será la noche del 23 de marzo en el icónico Cubaocho Museum & Performing Arts Center, un espacio multidisciplinario en el corazón de la Pequeña Habana, reconocido por su compromiso con la promoción de las artes, donde Sory Pérez y su banda ofrecerán un concierto.

El Festival Internacional Casandra es, desde su nombre, un tributo a la fuerza cultural y la voz femenina en el teatro, y se ha convertido en un referente en la escena artística de Miami, además de un punto de encuentro para creadoras de todo el mundo.