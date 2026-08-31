lunes 31  de  agosto 2026
CINE

Las películas más esperadas de la Mostra de Venecia

Un total de 21 películas competirán por el León de Oro, que el año pasado se llevó Jim Jarmusch por Father, mother, sister, brother

El logo del festival se muestra el 31 de agosto de 2022 durante el 79º Festival Internacional de Cine de Venecia en Lido di Venezia en Venecia, Italia.

El logo del festival se muestra el 31 de agosto de 2022 durante el 79º Festival Internacional de Cine de Venecia en Lido di Venezia en Venecia, Italia.

AFP/Marco Bertorello

PARÍS.- Robert Pattinson, Javier Bardem y Penélope Cruz en el mismo filme, Dakota Johnson o el grupo Oasis son algunas de las estrellas del próximo festival de cine de Venecia, que empieza el miércoles, en una edición donde la geopolítica volverá a dar que hablar.

En total, 21 películas competirán por el León de Oro, que el año pasado se llevó Jim Jarmusch por Father, mother, sister, brother. El jurado, presidido por la actriz Maggie Gyllenhaal, dará su palmarés el 12 de septiembre.

Lee además
William Levy posa durante el estreno en Miami de la serie Montecristo. 
EN LAS REDES

Surgen rumores de ruptura entre William Levy y Jennifer Camacho
Casadonna, Miami.
RESTAURANTES

Casadonna: inspiración italiana con platos de sello propio

Estos son los filmes más esperados de la 83ª Mostra:

Matrimonios en crisis y periodismo sin escrúpulos

Aunque los grandes estudios de Hollywood decidieron no ir al certamen, y eso reduce el número de estrellas en el Lido, el glamur está garantizado en la alfombra roja.

Javier Bardem y Penélope Cruz, una de las parejas más carismáticas del cine mundial, interpretan a un matrimonio en crisis en "Búnker", del francés Florian Zeller. También compiten por el León de Oro dos filmes sobre periodismo: Primetime, con Robert Pattinson encarnando a Chris Hansen y su programa To catch a predator, y lo último de Danny Boyle, Ink, sobre el magnate de los medios Rupert Murdoch.

Pesos pesados del séptimo arte, como el italiano Nanni Moretti, el japonés Hirokazu Koreeda o el alemán Werner Herzog --con una historia protagonizada por las hermanas Rooney y Kate Mara-- también están en liza.

Y, fuera de competición, Dakota Johnson da vida a Marilyn Monroe en un cortometraje de Maggie Gyllenhaal.

Geopolítica y documentales

Tras la conmoción que causó el año pasado La voz de Hind, sobre una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras huía de Ciudad de Gaza, esta vez puede ser el documental NAZA, en competición, el que levante revuelo.

Codirigido por el periodista de investigación Yuval Abraham y la cineasta Rachel Szor, dos de los cuatro autores del oscarizado No other land (2024), NAZA aborda "los sistemas que están detrás de las masacres calculadas de los civiles palestinos en Gaza por parte de Israel", según se lee en la web de la Mostra.

Otras cintas que abordan el conflicto israelopalestino son The road to Jericho, de Amos Gitai, y Citizen Osama.

Más allá de la geopolítica, los documentales tienen un gran peso en la programación de este año.

Destacan Musk, con más de tres horas sobre la vida del influyente multimillonario y dueño de Tesla y SpaceX, y Oasis: don't look back in anger, sobre el regreso a los escenarios del mítico grupo británico.

¿Dónde están las directoras?

De las 21 películas en liza por el máximo galardón, sólo dos están hechas por mujeres, una de ellas codirigida con un hombre.

Se trata de Woman unknown de la danesa Kvinde Ukendt, y el documental NAZA, correalizado por Rachel Zsor y Yuhal Abraham.

Ante el aluvión de críticas, Alberto Barbera, el director artístico de la Mostra, argumentó que menos de una cuarta parte de las películas presentadas al comité de selección habían sido realizadas por mujeres y que "la calidad de las que vimos no era para que pudiéramos incluirlas en competición".

- Borges, Ricky Martin y un socorrista cubano -

El cineasta italochileno Marco Bechis (Garage Olimpo) compite con Regreso a Buenos Aires, sobre un superviviente de la dictadura argentina que vuelve para testificar en un juicio.

Fuera de competición, el argentino Mariano Llinás presenta una biografía de más de cinco horas sobre Jorge Luis Borges a partir de objetos y lugares relacionados con el legendario escritor.

Y en la sección Spotlight, se verá la nueva película de Gael García Bernal detrás de la cámara, Hombre al agua, donde el actor mexicano interpreta a un socorrista cubano que se ve inmerso en una farsa familiar en México. El elenco incluye al cantante Ricky Martin.

El cine latinoamericano también está presente en otras secciones paralelas centradas en los nuevos talentos, como las colombianas Meteorito o El fin de los tiempos, la mexicana Salón de belleza o la argentina A veces me entra tristeza, otras veces rebelión.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Herederos de Dolly Parton anuncian festival en honor a la leyenda del country

Objetos personales de Brigitte Bardot son vendidos en París

Festival de San Sebastián honra a Naomi Watts con Premio Donostia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia
DOBLE RIESGO

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

Labores de rescate tras la riada en Nepal. Las condiciones son adversas. El terreno es lodo y la neblina impede la visualización.     
REPORTE

Tragedia en Nepal, cifra de muertos supera los 900 y hay casi 5 mil desaparecidos

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto al portero Emiliano Martínez, número 23, tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026, disputado en el Miami Stadium de Miami Gardens, el 3 de julio de 2026. 
FÚTBOL

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina

El primer ministro de España, Pedro Sánchez, hace gestos mientras se dirige a los periodistas después de reunirse con el rey Felipe VI de España en el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca, España, el 29 de julio de 2026.
CRISIS MIGRATORIA

Pedro Sánchez cambia su discurso sobre Ceuta y descarta implicación de Marruecos

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S se acerca. 
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU responderá a las nuevas acciones de un Irán asfixiado"

Te puede interesar

Liudmila Pérez-Labrada
MARCAS DE LUJO

Casa convertida en boutique escondía 2.300 artículos falsificados en Miami-Dade

Por Daniel Castropé
El jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer (i) saludando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
Política

Rubio se reúne con el representante de EEUU en Cuba para abordar la situación en la isla

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S se acerca. 
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU responderá a las nuevas acciones de un Irán asfixiado"

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia
DOBLE RIESGO

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

Una funcionaria realiza pruebas al agua de mar en Florida
PRECAUCIÓN

Alerta sanitaria mantiene fuera del agua a bañistas en Crandon Park North en Miami