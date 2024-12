Las predicciones para el 2025 según Bis La Médium

Por ello, Bis La Médium, quien suma más de tres décadas compartiendo con el mundo su don espiritual para que las personas encuentren claridad y paz, compartió con DIARIO LAS AMÉRICAS sus predicciones para el 2025.

Cómo prepararnos y transitar el 2025

Bis enfatizó que las personas deben prepararse emocionalmente para recibir el 2025. En este sentido, la médium invitó a escribir en papel los deseos que cada quien tiene para el año venidero.

“Debemos prepararnos pensando en qué queremos, qué es lo que queremos atraer para el próximo año: ¿queremos amor, economía, salud? Son tres temas importantísimos”, comentó.

“Lo primero es hablarlo, escribirlo en un papel, procesar mucho las ideas de cómo nos queremos ver el próximo año que será un poquito difícil; pero esa es la primera forma para que nosotros mismos hagamos que el próximo año sea especial”.

La médium destacó la importancia de no dormir en sábanas oscuras, pues estas tonalidades no brindan un espacio de paz.

“El 2025 es un año de muchos colores. No debemos dormir en sábanas oscuras porque esos colores crean perturbación y no hay descanso para la mente. Pongan colores claros porque la gente estará frustrada ya que quieren un cambio inmediato, pero esos cambios serán de poquito en poquito”.

Además, aconsejó leer mucho para que la mente encuentre distracción y recurrir a piedras para limpiar las energías negativas.

“Es importante leer y limpiarnos con piedras como la amatista, el ópalo, el ojo de tigre. Hay que limpiar el ombligo que por ahí es por donde entran las cosas negativas”.

¿Qué pasará en el mundo?

Bis aseveró que percibe importantes cambios en la dinámica política, económica y social del mundo.

Sobre Estados Unidos señaló que los problemas económicos persistirán hasta agosto e hizo un llamado a la calma a quienes teman al cambio político.

“Estados Unidos viene con una mejora muy grande con el nuevo presidente. Las personas tienen miedo; pero es todo lo contrario. Él abrirá áreas de trabajos y cerrará este país a personas que venían que no tenían que estar aquí. No se trata de expulsar a mucha gente… se sacará a las personas que no podían estar aquí porque están haciendo cosas negativas, cosas malas”.

Asimismo, alertó que continuarán los problemas con las armas.

“Hay que tener mucho cuidado con las armas blancas, cuchillos, pistolas, escopetas”.

En cuanto a otros países, Bis resaltó que España atravesará una profunda crisis económica; las diferentes guerras que hay en el mundo se mantendrán e insistió en que hay que tener cuidado con Corea del Norte y el uso de las armas nucleares.

Agregó que un monarca se verá debilitado por una gran enfermedad.

En Latinoamérica, Bis tiene fe en la energía de cambio que siente sobre Venezuela.

“Venezuela, será uno de los países que estará brillando el próximo año. Construyendo su propia libertad. Venezuela viene con un cambio muy grande”.

Por último, advirtió que la madre naturaleza continúa manifestándose y los desastres naturales no cesarán.

“En Estados Unidos habrá terremoto, temblores y lluvias. Es un año que representa mucha lluvia e inundación”.

Pese a los obstáculos, Bis resaltó la importancia de sembrar para florecer en medio de cualquier situación.

“Necesitamos sembrar. Hasta las personas que no tengan una gran casa con jardín. Agarren una semilla y siémbrenla; eso nos ayudará mucho porque a través de la tierra nos damos cuenta que se puede florecer”.